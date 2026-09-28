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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید غالباً شمال غربی - شمالی، احتمال گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای در سواحل و بر روی دریا و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار اواخر سه شنبه هفتم مهر ماه و پایان آن عصر چهارشنبه هشتم مهرماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰سانتی‌متر)، احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای در سواحل و بر روی دریا از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار سه شنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان و چهارشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی استان بوشهر است.

مساعدی افزود: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا از اثرات این هشدار است.

وی یادآور شد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6961278

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