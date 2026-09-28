هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید غالباً شمال غربی - شمالی، احتمال گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای در سواحل و بر روی دریا و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار اواخر سه شنبه هفتم مهر ماه و پایان آن عصر چهارشنبه هشتم مهرماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰سانتی‌متر)، احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای در سواحل و بر روی دریا از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار سه شنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان و چهارشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی استان بوشهر است.

مساعدی افزود: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا از اثرات این هشدار است.

وی یادآور شد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.