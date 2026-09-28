اسامی مواد اولیه غیرمجاز در محصولات آرایشی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه گفت: در بررسی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، وضعیت ایمنی و مجاز بودن مواد اولیه باید بر اساس آخرین ضوابط و مستندات علمی مورد توجه قرار گیرد و استفاده از برخی ترکیبات، از جمله آنالوگ‌های پروستاگلاندین، ماینوکسیدیل و مشتقات آن، فیناستراید و هیدروکینون با محدودیت‌های مشخصی مواجه است.

وی درباره آنالوگ‌های پروستاگلاندین که در برخی محصولات مرتبط با رویش مژه و ابرو استفاده می‌شوند، اظهار کرد: با توجه به نگرانی‌های مطرح‌شده در ارزیابی‌های علمی مراجع اروپایی درباره ایمنی این ترکیبات، تولیدکنندگان و متقاضیان این محصولات باید مستندات علمی مربوط به ایمنی مصرف و همچنین وضعیت طبقه‌بندی این فرآورده‌ها در اتحادیه اروپا را ارائه کنند تا امکان بررسی دقیق‌تر آنها فراهم شود.

آل‌بویه درباره ماینوکسیدیل و مشتقات آن نیز گفت: بر اساس اطلاعات پایگاه مواد اولیه اتحادیه اروپا COSING، استفاده از این ترکیبات در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مجاز نیست و محصولات حاوی این مواد نمی‌توانند در قالب فرآورده آرایشی و بهداشتی عرضه شوند.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو افزود: استفاده از فیناستراید نیز در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی امکان‌پذیر نیست و این ماده نباید در محصولات با ادعای آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی درباره هیدروکینون تصریح کرد: استفاده از هیدروکینون در محصولات آرایشی و بهداشتی مجاز نیست؛ همچنین در فرآورده‌های حاوی آربوتین، به دلیل ارتباط ساختاری این ماده با هیدروکینون، لازم است میزان هیدروکینون در محصول نهایی کنترل و از حدود تعیین‌شده برای اندازه‌گیری و شناسایی آن فراتر نرود.

آل‌بویه همچنین تأکید کرد: در محصولات آرایشی و بهداشتی حاوی آربوتین، درج توصیه لازم درباره مصرف همزمان این فرآورده‌ها با محصولات حاوی هیدروکینون، تحت نظر پزشک، باید در طرح برچسب محصول مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: رعایت الزامات مربوط به مواد اولیه، علاوه بر کنترل ایمنی فرآورده نهایی، از عرضه محصولاتی که خارج از ضوابط تعریف‌شده قرار دارند جلوگیری می‌کند و تولیدکنندگان باید پیش از تولید و عرضه، وضعیت ترکیبات مورد استفاده را مطابق آخرین ضوابط بررسی کنند.