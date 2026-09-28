کشف ۱۲۷ میلیارد ریال کالا و سوخت قاچاق در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر٬ سرهنگ جوشن سهرابی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در شهرستان دشتستان، مأموران یک محموله کلاه ایمنی و یک محموله گازوئیل قاچاق را کشف کردند و در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

وی افزود: در شهرستان دیلم نیز دو محموله شامل لوازم آرایشی و بهداشتی و قرص روان‌گردان کشف شد و دو متهم دیگر دستگیر شدند.

سهرابی با اشاره به اینکه ارزش مجموع محموله‌های مکشوفه ۱۲۷ میلیارد ریال معادل ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، اضافه کرد: پرونده‌های قضایی تشکیل و اقلام مکشوفه به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر با جدیت ادامه دارد.

