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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

کشف ۱۲۷ میلیارد ریال کالا و سوخت قاچاق در بوشهر

کشف ۱۲۷ میلیارد ریال کالا و سوخت قاچاق در بوشهر

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف انواع کالای قاچاق، سوخت و قرص روان‌گردان به ارزش مجموع ۱۲۷ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در این ارتباط چهار متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر٬ سرهنگ جوشن سهرابی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در شهرستان دشتستان، مأموران یک محموله کلاه ایمنی و یک محموله گازوئیل قاچاق را کشف کردند و در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

وی افزود: در شهرستان دیلم نیز دو محموله شامل لوازم آرایشی و بهداشتی و قرص روان‌گردان کشف شد و دو متهم دیگر دستگیر شدند.

سهرابی با اشاره به اینکه ارزش مجموع محموله‌های مکشوفه ۱۲۷ میلیارد ریال معادل ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، اضافه کرد: پرونده‌های قضایی تشکیل و اقلام مکشوفه به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6961304

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