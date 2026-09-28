  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به مالکان واحدهای آسیب‌دیده از جنگ

پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به مالکان واحدهای آسیب‌دیده از جنگ

ارومیه-  مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان ‌غربی گفت: تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به مالکان آسیب‌دیده از جنگ در ارومیه پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدم در این زمینه افزود: در شهرستان ارومیه تاکنون ۳ هزار پرونده واحد خسارت‌دیده در ستاد بازسازی ثبت شده که از این تعداد، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تعمیری در حال بازسازی است.

وی ادامه داد: همچنین عملیات احداث ۵۴ واحد جدید با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: روند پرداخت و جبران خسارت‌ها به مرور ادامه دارد.

مقدم با اشاره به بکارگیری از تمام ظرفیت‌ها برای اتمام پروژه‌های در دست اجرا، اظهار کرد: بهسازی و اجرای پروژه‌ها علاوه بر تامین اعتبار نیازمند هماهنگی دستگاه‌های متولی است تا روند پروژه‌ها سرعت یابد.

کد مطلب 6961290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها