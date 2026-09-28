به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدم در این زمینه افزود: در شهرستان ارومیه تاکنون ۳ هزار پرونده واحد خسارتدیده در ستاد بازسازی ثبت شده که از این تعداد، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تعمیری در حال بازسازی است.
وی ادامه داد: همچنین عملیات احداث ۵۴ واحد جدید با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد در حال اجراست.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: روند پرداخت و جبران خسارتها به مرور ادامه دارد.
مقدم با اشاره به بکارگیری از تمام ظرفیتها برای اتمام پروژههای در دست اجرا، اظهار کرد: بهسازی و اجرای پروژهها علاوه بر تامین اعتبار نیازمند هماهنگی دستگاههای متولی است تا روند پروژهها سرعت یابد.
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