زمزمه افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس در تبریز/قیمت منطقی خواسته مردم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی این روزها برخی اظهارات اعضای شورا شهر و مسئولان شهری از افزایش نرخ وسایل حمل و نقل عمومی در تبریز خبر می دهند که مردم این شهر خواستار توجه جدی به موضوع حمل و نقل عمومی هستند.

هرچند با وجود اینکه لایحه افزایش نرخ کرایه های اتوبوس و تاکسی های تبریز هنوز به صحن شورای شهر تبریز راه نیافته، برخی از رانندگان تاکسی شهر به شکل خود سرانه اقدام به افزایش کرایه های خود کرده اند، اقدامی که مورد نارضایتی مردم قرار گرفته و مدیرعامل سازمان تاکسیرانی را به واکنش وا داشت به گونه ای که عباس نژاد در جمع نمایندگان خطوط تاکسیرانی بر لزوم دریافت کرایه ها بر اساس نرخ مصوب تاکید کرد.

از سوی دیگر رند نبودن کرایه های اتوبوس و تاکسی در شهر تبریز در طول چندین سال گذشته مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود آورده و همواره بر سر این موضوع اختلافاتی بین مسافران با رانندگان این وسایل نقلیه وجود داشته است.

خدمات حمل و نقل عمومی شهر تبریز باید افزایش یابد

یکی از شهروندان تبریزی با انتقاد از وضع وسایل حمل و نقل عمومی در تبریز گفت: متاسفانه در بسیاری از مسیرها بیش از مقدار مصوب اقدام به گرفتن کرایه می شود و بسیاری از مواقع اعتراض به رانندگان هیچ تاثیری ندارد و بیشتر شهروندان به خاطر جلوگیری از هر گونه بحثی با راننده، کرایه اضافی را پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه نرخ کرایه ها چه در اتوبوس ها و چه در تاکسی ها رند نبوده و ما هم اکنون حتی قبل از تصویب قانونی در این مورد، مجبور به پرداخت اضافی کرایه هستیم که شاید این مقدار کمی که به شکل اضافه پرداخت می شود در یک یا دو نوبت هیچ تاثیری نگذارد اما جمع این پول های خرد در چندین وعده مبلغ قابل توجهی می شود.

این شهروند تبریزی با بیان اینکه انتظار داریم در قبال افزایش کرایه، خدمات حمل و نقل عمومی افزایش یابد، گفت: شلوغی اتوبوس ها و کم بودن تعداد آن ها سبب رنجش بسیاری از شهروندان شده است و در این میان اگر مقادیر کرایه ها افزایش می یابد، باید شاهد افزایش خدمات رسانی این وسایل نقلیه نیز باشیم.

تاکسیرانان ناراضی از نرخ فعلی کرایه ها

این در حالی است که تاکسیرانان نیز از قیمت بالای هزینه های جانبی خودرو همچون وسایل یدکی گله مند بوده و خواستار افزایش هر چه سریع تر کرایه ها هستند.

یکی از تاکسیرانان باسابقه تبریز در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش هزینه های جانبی خودرو گفت: وسایل یدکی خودرو مانند روغن موتور، لنت ترمز، صفحه کلاج بیمه ماشین، ضد یخ، مزد میکانیک و صافکار هر روز بدون دلیل منطقی و قانونی افزایش می یابد.

وی ادامه داد: تاکسیرانی جزو مشاغل سخت است و یک راننده تاکسی چندین برابر درآمد ماهیانه خود، هزینه نگهداری خودرو را پرداخت می کند که همه این مسائل باید در تصویب نرخ کرایه تاکسی ها تاثیرگذار باشد.

این تاکسیران با بیان اینکه باید با شروع سال شاهد تغییر قیمت کرایه ها بودیم، گفت: از مسئولان مربوطه انتظار داشتیم تا با آمدن سال جدید نسبت به افزایش کرایه ها اقدام کنند تا دیگر شاهد عمل غیرقانونی برخی تاکسیرانان نباشیم زیرا کرایه های فعلی کفاف هزینه های خودرو را نمی کند.

افزایش نرخ کرایه ها در جلسه شورای شهر مطرح می شود

فریدون بابایی اقدم، رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر از مطرح شدن بحث افزایش کرایه های تاکسی و اتوبوس در جلسه علنی شورای شهر خبر داد و گفت: از ریاست شورای شهر تبریز خواسته ایم تا در اولین فرصت نسبت به تعیین تکلیف کرایه های اتوبوس و تاکسی ها اقدام شود.

وی ادامه داد: در بیشتر شهرهای کشور، کرایه اتوبوس و تاکسی تعیین تکلیف شده است اما در شهر تبریز رانندگان تاکسی با بلاتکلیفی مواجه هستند.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه هزینه های جانبی برای رانندگان تاکسی افزایش یافته است، گفت: به دلیل تعیین نشدن نرخ جدید کرایه ها و افزایش آن، بسیاری از رانندگان مرتکب تخلفاتی شده و کرایه بیشتری از مسافران می طلبند که با تعیین تکلیف نرخ کرایه ها باید هر چه سریع تر جلوی این تخلفات گرفته شود.

سعی بر رند شدن کرایه ها خواهیم داشت

بابایی اقدم ادامه داد: افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی کرایه ها به شورای شهر پیشنهاد خواهد شد البته سعی خواهیم کرد کرایه ها به گونه ای افزایش داده شود که به شکل رند درآمده و مردم بر سر پول خرد با رانندگان اختلافی نداشته باشند.

وی ادامه داد: در طول سال های گذشته کرایه ها به گونه ای تعیین می شدند که مبلغ رندی نبوده و همه را دچار مشکل می کردند که این امر هم در اتوبوس ها و هم تاکسی ها مشاهده می شد اما این بار نرخ ها را به شکل رندی تعیین خواهیم کرد.

عضو شورای شهر با بیان اینکه هم اکنون حدود ۱۴ هزار نفر در تاکسیرانی فعالیت می کنند، گفت: با در نظر گرفتن اعضای خانواده این تاکسیرانان، حدود ۵۰ هزار نفر از طریق این شغل ارتزاق می کنند که با توجه به این امر باید از ابتدای سال جاری شاهد افزایش کرایه تاکسیرانان بودیم.

افزایش بیش از ۲۰ درصدی کرایه ها معقول نیست

اسماعیل چمنی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نرخ کرایه ها گفت: تاکنون که این موضوع در شورا مطرح نشده، هچ راننده ای حق دریافت کرایه اضافه را ندارد و در صورت تخلف از سوی رانندگان، برخورد شدیدی با آن ها می شود.

نائب رئیس شورای شهر تبریز ادامه داد: افزایش نرخ کرایه ها تنها بعد از تصویب شورا امکان پذیر خواهد بود که به احتمال فراوان جلسه بعد شورا شاهد بررسی این لایحه خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ کرایه ها باید به شکل معقول باشد، گفت: افزایش بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی مورد تاکید اعضا خواهد بود و به طور یقین بالا رفتن کرایه ها به میزان بیش از ۲۰ درصد در شورا رای نخواهد آورد.

چمنی ادامه داد: رانندگان تاکسی و اتوبوس ها جزو زحمت کش ترین اقشار جامعه بوده و باید نسبت به احقاق حق این افراد اقدام شود اما تمامی این موارد باید در قالب احترام به حقوق شهروندان تبریزی باشد.

وعده های مسئولان شهرداری تبریز از اخبار خوشی در زمینه حمل و نقلی تبریز در سال ۹۴ حکایت می کند به گونه ای که طبق گفته مسئولان ۴۴ درصد بودجه تبریز به حمل و نقل عمومی و ترافیک اختصاص خواهد یافت که این امر می تواند تحولات بالایی در این حوزه به وجود آورد.

باید منتظر بود و دید در جلسه آتی شورای شهر تبریز لایحه افزایش نرخ تاکسی و اتوبوس ها با چه وضعی مواجه شده و این افزایش به چه میزانی خواهد بود.

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گزارش: فائزه زنجانی