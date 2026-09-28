تنگه در دستان ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: ایران اسلامی برای شروع جنگ تحمیلی جدید، شگفتانههایی را برای دشمن متجاوز پیشبینی کرده است؛ یکی از این شگفتانهها، موضوع تسری جنگ به اقیانوس هند است؛ یعنی همان جغرافیایی که دشمن آمریکایی، ناوشکنهای خود را از ترس موشکهای کروز ضدکشتی ایران به آن حوالی منتقل کرده است و در این توهم به سر میبرد که برد موشکهای ایرانی به فراخنای اقیانوس هند نمیرسد!
نخستین بار، محسن رضایی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان بود که در گفتوگو با شبکه ماهوارهای الجزیره از ظرفیت نقطهزنی ایران در اقیانوس هند پرده برداشت و گفت: «اگر جنگی دوباره آغاز شود، کشتیهای آمریکا را در هر نقطهای از اقیانوس هند که باشند، توسط ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. ما به این توانمندیها دست یافتهایم.» پس از محسن رضایی، رحیمصفوی، مشاور رهبر انقلاب نیز گفت که جبهه جنگ احتمالا به اقیانوس هند گسترش پیدا خواهد کرد.
پس از آن، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه هم گفت که «اگر جنگ دیگری رخ دهد، بدون شک شناورها و ناوشکنهای دشمن را حتی در اقیانوس هند نیز مورد حمله و اصابت قرار خواهیم داد.» تاکید مقامات کشورمان بر گسترش جبهه نبرد به پهنه آبی اقیانوس هند بدان معناست که پایگاهها، کشتیها و ناوهای هواپیمابر آمریکایی، اهداف مشروع موشکهای بالستیک پیشرفته ایران، چه مافوق صوت و چه مجهز به کلاهکهای خوشهای، خواهند بود.
شکار آرلی برک پیشرفته
اما به موازات تاکید ایران بر هدف قرار دادن شناورهای دشمن متجاوز در اقیانوس هند، خبر رسید که یک ناوشکن موشکانداز کلاس آرلی برک متعلق به نیروی دریایی آمریکا در خلیج عمان توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با شلیک موشک کروز ضدکشتی مورد حمله قرار گرفت. این حمله ایران در پاسخ به افزایش فشارهای آمریکا بر کشتیهای ایرانی که وارد و خارج از تنگه هرمز میشوند رخ داده است و در همین راستا ایران حملاتی انجام میدهد تا نیروی دریایی متجاوز آمریکایی را دور کند. وقتی ایران، ناوشکن فوق پیشرفته کلاس آرلی برک آمریکا را در دورترین نقطه دریای عمان نسبت به مرز آبی ایران منهدم میکند، در واقع این پیام را برای دشمن مخابره میکند که در هیچ بخش از پهنه آبی منطقه و فرامنطقه، بویژه اقیانوس هند، امنیت نخواهد داشت.
زرادخانه پنهان ایران
بدون تردید، آنچه دشمن از توانمندیهای دفاعی و نظامی ما در دو جنگ قبلی مشاهده کرده، تنها مشتی از خروار است؛ در زرادخانههای پنهان ایران، تسلیحاتی وجود دارد که معادلات نبرد دریایی را از نبرد ناو در برابر ناو به نبرد ارواح نامرئی و کوبنده تغییر خواهد داد و خواب را از چشمان فرماندهان متجاوز آمریکایی در پایگاههای فرامنطقهای خواهد ربود. تنگه هرمز و به طور کلی آبهای حوالی جغرافیای ایران، نه برای باجخواهی استکبار، بلکه حیاط خلوت امنیت ایران هستند.
هرآنکس که بخواهد با ماجراجوییهای پوشالی، امنیت این منطقه راهبردی را به بازی بگیرد، باید پاسخ آن را در آتش سوزان موشکهای ساحلبهدریا، پیش از آنکه حتی به حریم ما نزدیک شود، دریافت کند. چشمهای بیدار پهپادهای شناسایی و سامانههای راداری ما، حتی در مخفیترین لایههای استقرار ناوگانهای دشمن، هرگونه تحرکی را در لحظه رصد میکند و هرگونه خطای محاسباتی از سوی اتاقهای فکر پنتاگون، هزینهای گزاف و غیرقابلجبران برای ناوشکنهای آنها در پی خواهد داشت.
اگر دشمن تصور میکند با عقبنشینی به فواصل دورتر از مرزهای آبی ما، مصونیت پیدا کرده، سخت در اشتباه است؛ راهبرد جدید ایران، ناامنسازی کامل تمامی پهنههای آبی است که دشمن در آنجا حضور دارد، چرا که امنیت ما در گرو ضربات کوبندهای است که در هر نقطه از اقیانوس هند و سایر آبها و آبراهها بر پیکره متجاوزان وارد خواهیم کرد.
توسعه جنگ به اقیانوس هند و معضل مهمات در آمریکا
مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی با انتشار گزارشی از وضعیت میدان، نوشت: آخرین اطلاعات نشان میدهد آمریکاییها همچنان کمبود مهمات دارند. این مساله جدی است. اگر درگیری شروع شود، دشمن تلاش میکند آن را کوتاهمدت نگه دارد. یکی از مشکلات اصلی آنها این است که میدانند شروع درگیری با آنهاست، اما پایانش با آنها نخواهد بود. درگیری از نظر مکانی و زمانی توسعه پیدا میکند و ترامپ آماده چنین چیزی نیست. این بار ممکن است با توسعه درگیری به جغرافیاهای جدید، مثل اقیانوس هند، مواجه شوند که تقریباً هیچ آمادگی برای آن ندارند.
این تحلیلگر تصریح کرد: به همین دلیل و به علت کمبود شدید مهمات، آمریکاییها نتوانستند درباره حمله به یمن هم جمعبندی کنند. اگر بخواهند وارد آن جبهه شوند، با توانمندیهایی که انصارالله نشان داده، باید حجم زیادی از مهمات را مصرف کنند و میدانیم که الان آماده نیستند. والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، همین را تایید کرده بود. حتی بر اساس دادههایی که خود رژیم صهیونیستی منتشر کرده، در داخل رژیم نیز به دلیل اختلافات و ضربات مهمی که ما وارد کردهایم، کمبود مهمات وجود دارد. هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی، بهویژه در مهمات رهگیر، مشکل دارند.
در مقابل، ایران ۲۴ ساعته و سه شیفت، نسل جدیدی از موشکها و پهپادها را تولید میکند. ما به یک منبع بیپایان متصل هستیم؛ به دلیل توان فنی بومی، زیرساختهای وسیع داخلی و مواد اولیهای که خودمان تولید میکنیم. عملاً خط تولید موشک و پهپاد ما بیپایان است. ترامپ، رئیسجمهور سبکمغز و جنایتکار آمریکا بسیار به پایگاه دیگو گارسیا واقع در اقیانوس هند مینازد و آن را محل B۲های زیبای آمریکایی میانگارد.
فاصله دیگو گارسیا تا بندر چابهار ایران، بالغ بر چهار هزار کیلومتر است؛ خبر بد برای آمریکاییها این است که موشکهای مستقر در سیلوی موشکی چابهار، بردی بیش از چهار هزار کیلومتر دارند و جزو تسلیحات آخرالزمانی ایران هستند که هیچوقت رسانهای نمیشوند و فقط عملیاتی هستند. تصور با خاک یکسان شدن دیگو گارسیا و B۲های داخل آن، با موشکهای آخرالزمانی ایران، قند را در دل هر ایرانی آب میکند! هدفی که کاملا در دسترس و سهلالوصول است و خرجش فقط حماقت ترامپ در تجاوز مجدد به ایران است.
شکار زیموس آمریکایی
اما روز گذشته نیز خبر رسید که دومین زهپاد یا همان زیردریایی هدایتپذیر از راه دور ارتش تروریستی آمریکا توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز شکار شده است. نیروی دریایی سپاه طی بیانیهای در این رابطه اعلام کرد که رزمندگان نیروی دریایی سپاه، به یاری خداوند متعال، طی یک اقدام هماهنگ و پیچیده با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک، توانستند یک فروند زهپاد پیشرفته ارتش تروریستی آمریکا را که به منظور جاسوسی در تنگه هرمز فعالیت داشت، به دام بیندازند.
این زهپاد از نوع یکی از زیرسطحیهای هوشمند و پیشرفته با نام ریموس۶۰۰ بوده که توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه به غنیمت گرفته شده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو، به منظور بازیابی اطلاعات آن، قرار گرفته است. نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میکند تنگه هرمز مسدود است و در برابر تحرکات خطرناک و تردد از مسیرهای غیرمجاز در تنگه هرمز، با اقتدار و بیوقفه در حال برخورد هستیم.
اما ریموس۶۰۰ که روز گذشته توسط نیروی دریایی سپاه شکار شد، یک زیرسطحی خودکار پیشرفته و بدونسرنشین آمریکایی است که برای ماموریتهای شناسایی زیرآبی، نقشهبرداری بستر دریا، کشف و طبقهبندی مین، جمعآوری دادههای محیطی و جستوجوی اهداف زیرسطحی طراحی شده است. این سامانه میتواند تا عمق حدود ۶۰۰ متر فعالیت کند و با اتکا به ناوبری اینرسیایی، سامانه DVL، ناوبری آکوستیکی و GPS در زمان صعود به سطح، بخش عمده ماموریت خود را بهصورت مستقل و بدون نیاز به ارتباط دائمی با اپراتور انجام دهد. تجهیز به سونار تصویربرداری جانبی، حسگرهای دقیق محیطی و سامانههای ثبت داده از مهمترین قابلیتهای آن است.
زهپاد بهغنیمتگرفتهشده توسط نیروی دریایی سپاه از همین خانواده بوده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو قرار دارد. اهمیت این غنیمت تنها به خود سامانه محدود نمیشود؛ حافظه ماموریت، مسیرهای ثبتشده، دادههای سوناری، الگوی جستوجو، تنظیمات ناوبری و پیکربندی نرمافزاری آن میتواند تصویر دقیقی از نحوه فعالیت زیرسطحیهای بدونسرنشین آمریکا در تنگه هرمز ارائه کند و از منظر شناخت تاکتیکها، شیوه جمعآوری اطلاعات و الگوهای عملیاتی این سامانهها، ارزش اطلاعاتی قابلتوجهی داشته باشد
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