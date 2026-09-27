به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری یکشنبه شب در دیدار با بنیامین برنا، مدیرکل سرمایهگذاری استانداری بوشهر، با تشریح مزیتهای سرمایهگذاری این بخش، خواستار هدایت هدفمند سرمایهگذاران به حوزههای آبزیپروری، گردشگری شیلاتی، پرورش جلبک و صنایع تبدیلی شد.
وی گفت: بخش ارم با برخورداری از منابع آب شیرین، اقلیم مساعد و ظرفیتهای کشاورزی و شیلاتی، یکی از مستعدترین مناطق استان بوشهر برای جذب سرمایهگذاری است.
بخشدار ارم با اشاره به ظرفیت پرورش ماهیان خاویاری و گونههای اقتصادی آب شیرین، افزود: تلفیق تولید و گردشگری در قالب گردشگری شیلاتی میتواند ارم را به مقصد جدید گردشگری تبدیل کند.
وی با اشاره به رتبه نخست استان بوشهر در تولید جلبک، گفت: پرورش و فرآوری جلبک اسپیرولینا بهدلیل ارزش افزوده بالا و امکان راهاندازی کارگاههای کوچک، گزینهای مناسب برای سرمایهگذاری در بخش ارم است.
جعفری همچنین با اشاره به تولید گوجهفرنگی خارج از فصل و محصولات باغی، بر جذب سرمایه در صنایع تبدیلی، بستهبندی و صادرات تأکید کرد و گفت: توسعه صنایع تبدیلی میتواند زنجیره ارزش کشاورزی منطقه را کامل کند.
وی به طرح توسعه جوجهکشی با ظرفیت ۲۲ هزار قطعه و سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد ریال اشاره کرد که بیش از ۳۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است.
بخشدار ارم در ادامه، زیرساختهای حامی سرمایهگذاری را برشمرد و خواستار تسریع در تکمیل سد دهرود، بهسازی محور دهرود- تنگ ارم و بهرهبرداری از مخزن پنج هزار مترمکعبی تنگ ارم شد.
وی در پایان از مدیرکل سرمایهگذاری استانداری بوشهر خواست بستههای سرمایهگذاری بخش ارم در حوزههای آبزیپروری، گردشگری شیلاتی، جلبک اسپیرولینا و صنایع تبدیلی را در اولویت معرفی به سرمایهگذاران قرار دهد و تسهیلات حمایتی برای کارآفرینان بومی فراهم شود.
راهاندازی تورهای ماهیگیری تفریحی، اقامتگاههای بومگردی در کنار استخرهای پرورش ماهی و عرضه مستقیم محصولات شیلاتی از فرصتهای پیشنهادی در این دیدار بود.
نظر شما