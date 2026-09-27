https://mehrnews.com/x3db7g ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6960756 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ مردم ولایی ارومیه در موج ۲۱۱ شبهای مقاومت ملی پای وطن ایستادهاند ارومیه - مردم ولایی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در موج ۲۱۱ در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6960756 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۱ شب همدلی مردم میهندوست اسفراین در میدان امام خمینی(ره) بعثت پرشور شهرکردیها در موج ۲۱۱ روایت مهر از دویست و یازدهمین حضور حماسی مردم آستانه در تجمعات برچسبها تجدید بیعت تجمع مردمی ارومیه
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