به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، پلیس انگلیس امروز یکشنبه در بیانیه ای در خصوص حادثه امنیتی در این کشور اعلام کرد: در پی حادثه در پایگاه هوایی «فرفورد»، ۸۵ خانه تخلیه شده‌اند و ساکنان فعلا امکان بازگشت ندارند.

در بیانیه صادره از سوی پلیس انگلیس در این ارتباط آمده است: ما منتظر نتایج بررسی‌ های پلیس ضدتروریسم هستیم که در حال تحقیق درباره حادثه پایگاه هوایی «فرفورد» است. پلیس ضدتروریسم در حال تحقیق است و بعداً اعلام خواهد کرد که آیا حادثه در پایگاه نظامی «فرفورد» اقدامی تروریستی بوده است یا خیر.

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر و در واکنش به وقوع حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی این کشور در انگلیس ادعا کرد: عملیات بازداشت در انگلیس فوق‌ العاده بود. همکاری با انگلیس عالی پیش رفت. ما آن‌ ها را تحت نظر داشتیم. آن‌ ها قصد داشتند آسیب بزرگی به پایگاه ما وارد کنند، اما همکاری با بریتانیایی‌ ها نتیجه‌ بخش و عالی بود. مدت‌ ها آن‌ها را زیرنظر داشتیم و سرانجام دستگیرشان کردیم!

پلیس انگلیس پیشتر اعلام کرده بود که یک حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه فرفورد این کشور رخ داده است.

پلیس انگلیس اضافه کرد که تعدادی از افراد مظنون به نقض قوانین مربوط به مواد منفجره در این عملیات بازداشت شده اند.

در این میان، برخی رسانه ها تلاش کردند تا با یک فضاسازی هدفمند و مغرضانه، حادثه نزدیک پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس را به واکنش تهران به تنش آفرینی های واشنگتن نسبت دهند!