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۶ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۹

تجمع مردم یاسوج در دویست و یازدهمین شب مقاومت و حماسه

تجمع مردم یاسوج در دویست و یازدهمین شب مقاومت و حماسه

یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و یازدهمین شب مقاومت و حماسه برگزار شد.

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کد مطلب 6960741

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