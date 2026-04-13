زخم بر جان سلامت؛ نقض آشکار اصول انسانی در جنگ رمضان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مراکز بهداشتی و درمانی همواره بهعنوان یکی از مهمترین ارکان حفظ سلامت جامعه شناخته میشوند و بر اساس قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی باید در همه شرایط از هرگونه درگیری و حمله مصون بمانند.
با این حال در جریان جنگ رمضان، بخشی از زیرساختهای حوزه سلامت کشور هدف حملات دشمن قرار گرفت و خساراتی به تجهیزات امدادی و مراکز درمانی وارد شد و بر اساس گزارشهای منتشر شده، در این حملات ۳۸ دستگاه آمبولانس، ۴۹ پایگاه اورژانس، ۴۰ مرکز درمانی و ۱۸۶ مرکز بهداشتی آسیب دیدند، خساراتی که میتواند روند ارائه خدمات درمانی و امدادی به مردم و بیماران را با چالشهایی مواجه کند.
حمله به زیرساختهای درمانی و دارویی مغایر با قوانین بینالمللی است
معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی کشورمان اظهار کرد: حمله به مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانهها و زیرساختهای مرتبط با تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اقدامی غیرانسانی و مغایر با اصول و قوانین بینالمللی است.
نگار ساوجی افزود: مراکز درمانی و دارویی نقش حیاتی در حفظ سلامت جامعه دارند و هرگونه تعرض به این مراکز، دسترسی مردم به خدمات درمانی و داروهای ضروری را با اختلال مواجه میکند و سلامت بیماران را به طور مستقیم در معرض خطر قرار میدهد.
معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه با تأکید بر اینکه تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی یکی از مهمترین اولویتهای نظام سلامت است، گفت: در شرایط بحرانی نیز مجموعه غذا و دارو با تمام توان در تلاش است تا روند تأمین، توزیع و نظارت بر دارو و تجهیزات پزشکی بدون وقفه ادامه داشته باشد و مردم در دریافت خدمات دارویی با مشکل مواجه نشوند.
وی ادامه داد: در حوزه غذا و دارو نیز برنامهریزیهای لازم برای حفظ ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی انجام شده و شبکه توزیع دارو بهصورت مستمر رصد میشود تا در هیچ شرایطی روند ارائه خدمات دارویی به بیماران دچار وقفه نشود،همچنین نظارتهای تخصصی بر داروخانهها و مراکز عرضه تجهیزات پزشکی با دقت بیشتری در حال انجام است.
معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه تأکید کرد: مجموعه حوزه سلامت کشور همواره با تکیه بر توان متخصصان و کادر درمان، خدمترسانی به مردم را در اولویت قرار داده و امنیت و پایداری خدمات درمانی و دارویی برای مردم از مهمترین اهداف این مجموعه به شمار میرود.
تعرض به بیمارستانها اقدامی غیرانسانی است
رئیس بیمارستان شهید چمران ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی کشور، این اقدامات را نقض صریح اصول انسانی، حقوق بشر و قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی بهویژه کنوانسیونهای ژنو دانست.
یلدا یزدانی انارکی با بیان اینکه مراکز درمانی باید در همه شرایط از هرگونه درگیری و حمله مصون باشند، اظهار کرد: بیمارستانها و مراکز بهداشتی محل امن بیماران، مجروحان، کودکان، سالمندان و کادر درمان هستند و هرگونه تعرض به این مراکز، جان انسانهای بیگناه را بهطور مستقیم در معرض خطر قرار میدهد.
رئیس بیمارستان شهید چمران ساوه افزود: حمله به زیرساختهای سلامت، علاوه بر آسیبهای جسمی و روانی به بیماران و کارکنان درمان، موجب اختلال در روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش دسترسی مردم به خدمات ضروری سلامت میشود که پیامدهای آن میتواند برای مدتها سلامت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
یزدانی با اشاره به نقش حیاتی کادر درمان در شرایط بحرانی گفت: پزشکان، پرستاران و تمامی کارکنان حوزه سلامت، بدون توجه به شرایط و مخاطرات موجود، همواره با تعهد و مسئولیتپذیری در حال خدمترسانی به مردم هستند و حمایت از امنیت جانی و روانی این قشر، یک وظیفه انسانی و بینالمللی است.
وی تصریح کرد: بر اساس قوانین بینالمللی، هیچگونه توجیهی برای هدف قرار دادن مراکز درمانی و بهداشتی وجود ندارد و جامعه جهانی باید نسبت به چنین اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی، واکنش قاطع، شفاف و عملی نشان دهد.
رئیس بیمارستان شهید چمران ساوه با اشاره به تداوم خدماترسانی نظام سلامت کشور گفت: با وجود تمامی فشارها و تهدیدها، مراکز درمانی کشور با اتکا به توان تخصصی نیروهای داخلی و همراهی کادر درمان، خدمات بهداشتی و درمانی را بهصورت مستمر و بدون وقفه به مردم ارائه میدهند و اجازه نخواهند داد چنین اقدامات غیرانسانی خللی در مسیر خدمترسانی ایجاد کند.
یزدانی انارکی اظهاز کرد: حفظ حرمت مراکز درمانی و صیانت از جان بیماران و کادر سلامت، یک اصل غیرقابل خدشه است و انتظار میرود نهادها و مجامع بینالمللی با ایفای نقش مؤثر خود، مانع تکرار چنین اقدامات و از حقوق انسانی مردم و کادر درمان دفاع کنند.
تعرض به مراکز درمانی نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی است
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، حمله به بیمارستانها و مراکز درمانی در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و آن را مغایر با اصول انسانی، اخلاق پزشکی و قوانین بینالمللی دانست.
زهرا علیزاده افزود: جامعه پزشکی همواره بر اساس اصول اخلاق حرفهای و سوگند پزشکی متعهد به حفظ جان انسانها و ارائه خدمات درمانی بدون توجه به ملیت، مذهب یا دیدگاههای سیاسی افراد بوده و انتظار میرود این اصول در سطح بینالمللی نیز مورد احترام قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه هدف قرار دادن زیرساختهای درمانی میتواند سلامت و امنیت بیماران و کادر درمان را به طور جدی تهدید کند، تصریح کرد: چنین اقداماتی علاوه بر خسارتهای مستقیم، روند ارائه خدمات درمانی به بیماران را مختل کرده و میتواند پیامدهای انسانی گستردهای به همراه داشته باشد.
حمله به مراکز درمانی نقض صریح اصول انسانی و قوانین بینالملل است
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهاجم اخیر دشمن علیه مراکز درمانی کشور اظهار کرد: بر اساس قواعد پذیرفتهشده حقوق بشردوستانه و قوانین بینالمللی، مراکز درمانی، امدادی و بهداشتی جزء مناطق غیرنظامی هستند و هرگونه هدف قرار دادن آنها مغایر با اصول اخلاقی و موازین حقوق بینالملل به شمار میآید.
سید محمد جمالیان افزود: با وجود این موازین روشن، در جریان جنگ رمضان و همچنین رخدادهای دوازدهروزه، شاهد آسیبدیدگی بخشی از زیرساختهای حوزه سلامت بودیم، از جمله برخی مراکز درمانی و بهداشتی، پایگاههای اورژانس، تجهیزات امدادی و مجموعههایی که نقشی مهم در پشتیبانی دارویی و واکسیناسیون کشور و حتی منطقه داشتند.
وی با اشاره به اهمیت این مراکز گفت: بسیاری از این مجموعهها در تولید واکسن و داروهایی نقش داشتند که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، بخشی از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه را نیز پوشش میداد بنابراین آسییب به این مراکز نهتنها روند خدماترسانی را دچار اختلال میکند، بلکه پیامدهای انسانی، درمانی و اقتصادی گستردهای به همراه دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ابراز تأسف از بیتوجهی نهادهای بینالمللی نسبت به این مسائل تأکید کرد: سکوت و انفعال برخی مجامع جهانی در برابر حمله به زیرساختهای سلامت، پرسشهای جدی درباره کارآمدی و بیطرفی سازوکارهای نظارتی بینالمللی ایجاد کرده است سازوکارهایی که بر اساس مأموریت خود باید از جان غیرنظامیان و سلامت عمومی حمایت کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجات و خنداب در مجلس با اشاره به وضعیت تأمین داروهای بیماران خاص گفت : اگرچه در ذخایر راهبردی کشور، میزان قابل قبولی از داروهای مورد نیاز این بیماران وجود داشت، اما برای جلوگیری از کوچکترین خلل در روند دسترسی بیماران، رئیسجمهوری بلافاصله دستور واردات تکمیلی این داروها را صادر کرد که این اقدام باعث شد هیچگونه نگرانی در زنجیره تأمین ایجاد نشود.
جمالیان با اشاره به اینکه بسیاری از تجهیزات و محصولات دارویی آسیبدیده در حملات اخیر، نتیجه تلاش متخصصان داخلی و مبتنی بر فناوریبومی بوده است، اظهار کرد: زیرساختهای دارویی و تجهیزات پزشکی کشور عمدتاً توسط دانشمندان و محققان جوان ایرانی طراحی و تولید شده است.
وی افزود: همین ظرفیت داخلی ارزشمند، امید بازسازی سریع و بازگشت مجموعهها به شرایط اولیه را تقویت میکند و با توجه به تجربه، توان فنی و اراده متخصصان کشور، انتظار میرود این مراکز در آیندهای نزدیک به چرخه تولید و ارائه خدمات بازگردند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مدگزز و عضو کمیسیو تصریح کرد: حفظ امنیت زیرساختهای درمانی و تضمین دسترسی مردم به خدمات پزشکی، مسئولیتی انسانی و فراملی است و انتظار میرود نهادهای بینالمللی با جدیت بیشتری نسبت به صیانت از این اصول بنیادین اقدام کنند.
