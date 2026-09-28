به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در نهمین روز از رقابت های تیراندازی در بیستمین دوره بازیهای آسیایی و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان و مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۷ به عنوان نفر نخست در بین ۴۴ شرکت کننده راهی فینال شد.
تیراندازانی از چین (دو تیرانداز)، ویتنام، کره شمالی، تایوان، کره جنوبی و هند پس از هانیه رستمیان راهی فینال شدند.
سامیه یاسی با ۵۶۳ امتیاز در جایگاه سی و نهم ایستاد و زینب طوماری نیز با ۵۵۴ امتیاز جایگاه چهل و سوم را به خود اختصاص داد.
همچنین تیم ایران با ترکیب رستمیان، یاسی و طوماری با ۱۷۰۴ امتیاز در بین ۱۲ تیم در جایگاه هشتم قرار گرفت.
هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.
فینال این مسابقات ساعت ۸:۴۵ به وقت تهران برگزار می شود.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
هانیه رستمیان به فینال تپانچه ۲۵ متر صعود کرد؛ حذف یاسی و طوماری
در پایان دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان، هانیه رستمیان به عنوان نفر نخست راهی فینال شد.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در نهمین روز از رقابت های تیراندازی در بیستمین دوره بازیهای آسیایی و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان و مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۷ به عنوان نفر نخست در بین ۴۴ شرکت کننده راهی فینال شد.
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