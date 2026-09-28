هانیه رستمیان به فینال تپانچه ۲۵ متر صعود کرد؛ حذف  یاسی و طوماری 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در نهمین روز از رقابت های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان و مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۷ به عنوان نفر نخست در بین ۴۴ شرکت کننده راهی فینال شد.



تیراندازانی از چین (دو تیرانداز)، ویتنام، کره شمالی، تایوان، کره جنوبی و هند پس از هانیه رستمیان راهی فینال شدند.



سامیه یاسی با ۵۶۳ امتیاز در جایگاه سی و نهم ایستاد و زینب طوماری نیز با ۵۵۴ امتیاز جایگاه چهل و سوم را به خود اختصاص داد.



همچنین تیم ایران با ترکیب رستمیان، یاسی و طوماری با ۱۷۰۴ امتیاز در بین ۱۲ تیم در جایگاه هشتم قرار گرفت.



هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.



فینال این مسابقات ساعت ۸:۴۵ به وقت تهران برگزار می شود.