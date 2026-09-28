خشم اسرائیل از فعالیت دیپلماتیک عراقچی و دیدار با مقام سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، دنی دانون نماینده رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه با انتشار یک پست در فضای مجازی با اشاره به دیدار سید عباس عراقچی با مقام سازمان ملل تلاش کرد علیه ایران سیاه نمایی کند.

نماینده رژیم صهیونیستی که با تحریم گسترده سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل از سوی ده ها کشورها جهان رو به رو شده است مدعی شد که آیا این مقام سازمان ملل در دیدار با عراقچی به اقدامات نظام حاکم بر ایران نیز اشاره کرده است؟

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری شامگاه شنبه در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت گو کردند.

پیش از این نیز روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» به تفاوت چشمگیر فعالیت‌های دیپلماتیک تهران و تل‌آویو در جریان حضور دو طرف در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت.

در این گزارش آمده است که سفر کوتاه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به نیویورک و سخنرانی او در نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل، بیش از هر چیز به‌ دلیل خروج شمار زیادی از اعضای هیئت‌ها از سالن هنگام آغاز سخنرانی‌اش و نیز شمار محدود دیدارهای دیپلماتیکی که در مدت حضورش در نیویورک انجام داد، در یادها خواهد ماند؛ در حالی‌ که برنامه دیپلماتیک ایران که به مجمع عمومی ارائه شده بود، بسیار پویاتر بود.

به نوشته این روزنامه، عراقچی در جریان سفرش به نیویورک با نمایندگان دست‌کم ۲۴ کشور، از جمله وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ اروپایی، دیدار کرد؛ در حالی‌ که نتانیاهو در حاشیه نشست مجمع عمومی تنها با ۹ رهبر، از جمله رئیس‌جمهور آرژانتین، نخست‌وزیر یونان و نیز یانِز یانشا، نخست‌وزیر جدید اسلوونی، دیدار داشت.