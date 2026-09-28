لوبیای لرستان از مزرعه تا فناوری؛ روایت یک جهش تولید

خبرگزاری مهر- گروه استانها: در لرستان، جایی که کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد و معیشت روستایی را شکل میدهد، بعضی محصولات فراتر از یک کشت فصلی ظاهر شدهاند و به بخشی از هویت تولیدی مناطق تبدیل شدهاند. لوبیا برای ازنا یکی از همین محصولات است؛ محصولی که سهم قابل توجهی از تولید استان را در اختیار دارد و حالا همزمان با افزایش بهرهوری، مدیریت مصرف آب و ورود فناوریهای جدید، در مسیر متفاوتی از کشاورزی سنتی حرکت میکند.
بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، شهرستان ازنا قطب تولید لوبیای استان محسوب میشود و پیشبینی شده امسال بیش از ۲۴ هزار تن انواع لوبیای باکیفیت در این شهرستان تولید شود؛ رقمی که حدود ۵۵ درصد کل تولید لوبیای لرستان را شامل میشود. این میزان تولید نشان میدهد که لوبیا در ازنا نهتنها یک محصول مهم کشاورزی، بلکه یکی از ظرفیتهای شاخص اقتصادی منطقه است.
صرفه جویی ۳۵ میلیون متر مکعبی در مصرف آب
نکته قابل توجه در این میان، فاصله میان میانگین تولید و رکوردهای ثبتشده در مزارع پیشرو است. میانگین عملکرد لوبیا در واحد سطح در لرستان حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار اعلام شده، اما در برخی مزارع ازنا و دیگر نقاط استان، برداشت بیش از پنج تن در هکتار نیز ثبت شده است؛ موضوعی که اهمیت دانش فنی، انتخاب بذر، مدیریت مزرعه و شیوه آبیاری را در افزایش بهرهوری نشان میدهد.
امسال در مجموع ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به کشت لوبیا اختصاص یافته و پیشبینی میشود بیش از ۴۸ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود. لرستان نیز با فاصله اندکی از استان فارس، در جایگاه دوم کشور از نظر سطح زیرکشت لوبیا قرار دارد.
اما چالش اصلی در این میان، آب است؛ مسئلهای که کشاورزی لرستان نیز مانند بسیاری از مناطق کشور با آن مواجه است. در همین راستا، توسعه روشهای نوین آبیاری در مزارع لوبیا دنبال شده و اکنون ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع لوبیای استان با روش آبیاری «طیف» آبیاری میشوند. به گفته مسئولان جهاد کشاورزی، استفاده از این روشها به طور میانگین حدود ۳۵ میلیون مترمکعب صرفهجویی در مصرف آب به همراه داشته است؛ رقمی که برای مقایسه، تقریباً معادل ظرفیت سد ایوشان خرمآباد عنوان شده است.
فناوری به مزرعه لوبیا راه پیدا کرد
در کنار مدیریت آب، فناوری نیز به مزرعه لوبیا راه پیدا کرده است. استفاده از دستگاه سورتینگ مجهز به هوش مصنوعی برای فرآوری بذر، نمونهای از این تغییر است؛ دستگاهی که بنا بر اعلام جهاد کشاورزی، میتواند در یک ساعت چهار تن محصول را با دقت و کیفیت بالاتر از جداسازی دستی سورت کند.
با این حال، مسیر توسعه لوبیا تنها در افزایش تولید خلاصه نمیشود. حلقهای که میتواند ارزش اقتصادی محصول را چند برابر کند، بستهبندی و فرآوری است؛ به همین دلیل سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرده از ایجاد و توسعه صنایع بستهبندی لوبیا، هم در تأمین زمین و هم در پرداخت تسهیلات بانکی حمایت خواهد کرد.
اکنون لوبیای لرستان در نقطهای قرار گرفته که افزایش تولید، کاهش مصرف آب، فناوری و توسعه صنایع بستهبندی میتوانند چهار ضلع یک زنجیره اقتصادی باشند؛ زنجیرهای که اگر از مزرعه تا بازار تکمیل شود، سهم بیشتری از ارزش نهایی محصول را نصیب تولیدکننده خواهد کرد.
ازنا؛ قطب تولید لوبیای لرستان
نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان ازنا قطب تولید لوبیای استان لرستان است.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۴ هزار تن انواع لوبیای باکیفیت در شهرستان ازنا تولید شود، عنوان کرد: ۵۵ درصد از تولید لوبیای استان لرستان مربوط به شهرستان ازنا است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به فعالیت کشاورزان پیشرو شهرستان ازنا در حوزه کشت لوبیا، افزود: در برخی از مزارع این شهرستان، میزان برداشت به پنج تن لوبیا در هر هکتار رسیده است.
کشت لوبیا در ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی لرستان
صیادی بیان داشت: امسال در مجموع ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی لرستان به کشت لوبیا اختصاص یافته است.
وی با اشاره به میزان عملکرد این محصول در واحد سطح، گفت: میانگین عملکرد لوبیا در استان لرستان حدود سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است، اما در برخی از مزارع استان این میزان به بیش از پنج تن در هکتار نیز میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر جایگاه استان در تولید این محصول، تصریح کرد: لرستان با فاصله بسیار کمی از استان فارس، در رتبه دوم کشت محصول لوبیا در کشور قرار دارد.
صرفهجویی معادل آب سد «ایوشان»
صیادی یکی از اقدامات انجامشده در حوزه کشت لوبیا را استفاده از روشهای نوین آبیاری عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا، پنج هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع لوبیای لرستان به صورت آبیاری «طیف» آبیاری میشود.
وی با بیان اینکه استفاده از روشهای نوین آبیاری در این زمینه موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب شده است، افزود: به طور میانگین حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: این میزان صرفهجویی تقریباً معادل ظرفیت سد ایوشان در شهرستان خرمآباد است.
هوش مصنوعی به کمک تولید لوبیا آمد
صیادی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش بهرهوری در تولید لوبیا، بیان داشت: در کنار مدیریت مصرف آب، نوآوری نیز به یاری تولید این محصول در استان آمده است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در این زمینه، تصریح کرد: با استفاده از دستگاه سورتینگ مجهز به هوش مصنوعی، بذر تولیدشده فرآوری میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: با استفاده از این روش، در یک ساعت چهار تن بار دستچین میشود و این فرآیند از نظر دقت و کیفیت نسبت به دستچین کردن با دست، عملکرد بالاتری دارد.
حمایت از توسعه صنایع بستهبندی لوبیا
صیادی از حمایت سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای ایجاد و توسعه صنایع بستهبندی محصول لوبیا خبر داد و عنوان کرد: در این راستا، سازمان جهاد کشاورزی هم در زمینه تأمین زمین و هم در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی حمایتهای لازم را انجام خواهد داد.
وی افزود: توسعه صنایع بستهبندی میتواند به تکمیل زنجیره تولید این محصول و افزایش ارزش افزوده آن کمک کند.
پیشبینی برداشت ۴۸ هزار تن لوبیا در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به چشمانداز تولید لوبیا در استان، بیان داشت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۴۸ هزار تن محصول لوبیا در استان لرستان برداشت شود.
صیادی تأکید کرد: توسعه کشت این محصول در کنار استفاده از روشهای نوین آبیاری، بهرهگیری از فناوریهای جدید و حمایت از صنایع بستهبندی، از محورهای مهم در مسیر افزایش بهرهوری و تقویت تولید لوبیا در لرستان است.
در مجموع، توسعه کشت لوبیا در لرستان با تکیه بر مدیریت مصرف آب، فناوریهای نوین و حمایت از صنایع بستهبندی میتواند مسیر تولید این محصول را از افزایش کمی به سمت بهرهوری و ارزش افزوده بیشتر هدایت کند؛ مسیری که امسال با پیشبینی برداشت بیش از ۴۸ هزار تن، چشمانداز تازهای پیش روی این بخش قرار داده است.
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