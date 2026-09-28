پیاتزا: نکات مثبت زیادی را در بازی امروز دیدم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از برتری در دومین مسابقه بازی های آسیایی ۲۰۲۶ مقابل تایلند اظهار داشت: امروز شروع کردیم سطح خودمان بازی‌کنیم، نه مثل دیروز. برای ما مهم نیست تیم مقابل ما چه تیمی است. ما یک‌ تیم هستیم‌ و فرقی نمی‌کند چه کسی داخل است و چه کسی بیرون.

وی افزود: نکات خیلی خوبی را از بازی امروز دیدم. به خصوص از اواسط ست اول، از آن لحظه بود که اتفاقات خوبی برای ما رخ داد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران عنوان کرد: البته فراموش نکنیم تایلند به خاطر بازی دیروزش کمی خسته به نظر می رسید. به همین دلیل مربی تایلند از شش بازیکن اصلی به سه نفر استراحت داده بود. اما به بازیکنان این را گفتم و اینجا هم تکرار می کنم ما باید به خودمان فکر کنیم و برای خودمان تصمیم بگیریم. بازهم می گویم امروز نکات خیلی خوبی در تیم دیدم، اگرچه باید سعی کنیم در برخی نقاط خودمان را تقویت کنیم.

پیاتزا در پایان هم در خصوص بازی با اندونزی در گام سوم گفت: روند تیمی ما برای بازی فردا روند خوبی بوده. فردا اندونزی با تیم کاملش با ما بازی می کند. در مورد بلندزن های آن ها باید حواسمان را جمع کنیم چون بازیکنان قدرتمندی هستند و دفاع وسطی که سطح بالایی دارد.