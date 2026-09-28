۵۴۸ پرونده قاچاق سوخت در اصفهان طی ۶ ماه رسیدگی شد

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد شش‌ماهه تعزیرات حکومتی استان اصفهان در حوزه مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه، ۵۴۸ فقره پرونده مرتبط با قاچاق سوخت به ارزش ۴۹۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون ریال در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: پرونده‌های رسیدگی‌شده در این مدت، حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای را دربرمی‌گیرد که شامل نفت‌گاز، بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی بوده است.

صدور بیش از ۴۶۶ میلیارد ریال جریمه برای قاچاقچیان سوخت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به آرای صادرشده در شعب بدوی و تجدیدنظر گفت: پس از بررسی پرونده‌ها و صدور آرای قطعی، متخلفان علاوه بر ضبط سوخت‌های قاچاق، در مجموع به پرداخت ۴۶۶ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

ایزدی ادامه داد: فرآورده‌های نفتی کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی، به انبارهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در سطح استان تحویل داده شده است.

وی با تأکید بر پیگیری اجرای احکام صادرشده افزود: برخورد با قاچاق سوخت تنها به صدور رأی محدود نمی‌شود و وصول جرایم نقدی و اجرای احکام قطعی نیز از جمله اقداماتی است که در این حوزه دنبال می‌شود.

وصول بیش از ۳۶۴ میلیارد ریال جریمه قاچاق سوخت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تشریح آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده‌های قاچاق سوخت بیان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، احکام ۲۵۹ فقره پرونده به مرحله اجرا رسیده و در مجموع ۳۶۴ میلیارد و ۶۰۴ میلیون ریال از جرایم نقدی محکومان وصول شده است.

وی تصریح کرد: مبالغ وصول‌شده از محل اجرای احکام پرونده‌های قاچاق سوخت به حساب خزانه دولت واریز شده است.

ایزدی با اشاره به ضرورت جلوگیری از انحراف سوخت یارانه‌ای از شبکه توزیع قانونی گفت: سوختی که با حمایت دولت و برای مصارف مشخص در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد، باید در همان چارچوب تعیین‌شده مصرف شود و هرگونه عرضه یا انتقال خارج از ضوابط قانونی، مشمول رسیدگی خواهد بود.

واگذاری کارت سوخت و صدور بارنامه صوری تخلف است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با هشدار نسبت به خریدوفروش غیرمجاز سوخت سهمیه‌ای اظهار کرد: خریدوفروش یا انتقال سوخت تخصیصی خارج از ضوابط، در اختیار قرار دادن کارت سوخت، صدور بارنامه‌های غیرواقعی و نگهداری غیرمجاز فرآورده‌های نفتی از جمله مواردی است که بر اساس قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد می‌شود.

وی افزود: برای متخلفان، متناسب با نوع تخلف و مقررات قانونی، مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی و قطع سهمیه سوخت در نظر گرفته می‌شود.

ایزدی تأکید کرد: صاحبان سهمیه‌های سوخت و فعالان بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌های مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی باید نسبت به رعایت ضوابط تخصیص و مصرف سوخت توجه داشته باشند؛ زیرا انتقال غیرقانونی سهمیه یا استفاده از اسناد غیرواقعی می‌تواند موجب تشکیل پرونده و اعمال مجازات‌های قانونی شود.

وی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان اصفهان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی و اجرای احکام صادرشده را در چارچوب وظایف قانونی خود پیگیری می‌کند.