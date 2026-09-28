به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری مانور تمامعیار شهرستانی زلزله ۵.۷ ریشتری در شهرکرد اظهار کرد: این مانور با هدف ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان و افزایش هماهنگی میان مجموعههای مختلف در مواجهه با حوادث گسترده برگزار شد.
وی افزود: در این مانور، سناریوی وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری و مجموعهای از حوادث ثانویه شامل تخریب و آوار ساختمانها، جستوجو و نجات، امدادرسانی در ارتفاع، حریق تانکر حامل مواد قابل اشتعال، تصادف چندخودرویی و رهاسازی مصدومان، حریق انبار لاستیک و آبگرفتگی معابر و ساختمانها به صورت عملیاتی اجرا شد.
شهردار شهرکرد با اشاره به نقش مهم سیستم فرماندهی حادثه (ICS) در مدیریت بحران تصریح کرد: در شرایط واقعی حادثه، سرعت تصمیمگیری، وحدت فرماندهی و ارتباط مؤثر میان دستگاهها اهمیت زیادی دارد و اجرای این مانور کمک میکند فرآیند فرماندهی، تقسیم وظایف و هماهنگی بین دستگاههای مختلف در میدان عمل مورد ارزیابی قرار گیرد.
واحدیان ادامه داد: مرکز EOC آتشنشانی شهرکرد نیز در این مانور نقش مهمی در دریافت اطلاعات، هماهنگی و هدایت عملیات ایفا کرد تا ارتباط میان نیروهای حاضر در صحنه و مجموعههای پشتیبان به شکل منسجم انجام شود.
وی با اشاره به حضور گسترده سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: حدود ۴۰ آتشنشان با بهرهگیری از خودروها و تجهیزات تخصصی از جمله دو دستگاه آمیکو فرماندهی و ارزیابی، آکسور نجات، ولوو فوماتیک، ایویکو عملیاتی، نیسان پشتیبان، بنز آبرسان، خودروی کوهستان، فوتون بالابر و موتورسیکلت EFT در این مانور مشارکت داشتند.
شهردار شهرکرد همچنین از مشارکت معاونت خدمات شهری و سایر واحدهای شهرداری در بخشهای پشتیبانی و خدماترسانی این مانور خبر داد و گفت: مدیریت بحران یک مسئولیت مشترک است و آمادگی واقعی زمانی شکل میگیرد که همه دستگاهها در کنار یکدیگر و با تقسیم وظایف مشخص توان عملیاتی خود را به کار بگیرند.
واحدیان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این مانور صرفاً نمایش تجهیزات و توان عملیاتی نیست بلکه شناسایی نقاط قوت و ضعف، رفع نواقص، ارتقای هماهنگی و افزایش آمادگی مجموعه مدیریت شهری و دستگاههای امدادی برای کاهش خسارات احتمالی در حوادث واقعی است.
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