به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر در جلسه بررسی آخرین وضعیت اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه، با تأکید بر ضرورت انطباق توسعه این نیروگاه‌ها با ظرفیت و شرایط فنی شبکه، اظهار داشت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر فرصت ارزشمندی برای افزایش تولید انرژی پاک و پاسخگویی به نیاز برق کشور ایجاد کرده است، اما اتصال این نیروگاه‌ها باید با رعایت الزامات فنی، حفاظتی و بهره‌برداری شبکه انجام شود.

وی افزود: اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر بدون لحاظ پیوست‌های فنی و حفاظتی می‌تواند در صورت بروز حوادث در شبکه، پیامدهایی برای قابلیت اطمینان و پایداری شبکه به همراه داشته باشد؛ از این رو، برنامه‌ریزی اتصال و بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها نیازمند مطالعات دقیق و مبتنی بر شرایط واقعی شبکه است.

اله‌داد با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه شتابان ظرفیت‌های تجدیدپذیر باید همزمان با پیش‌بینی الزامات شبکه انتقال، فوق‌توزیع و توزیع دنبال شود تا ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تولید برق پاک، بهره‌برداری ایمن و پایدار شبکه نیز تضمین شود.

هدایت سرمایه‌گذاری تجدیدپذیرها به نقاط مناسب شبکه

مدیرعامل توانیر یکی از محورهای مهم در برنامه‌ریزی اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر را هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به نقاط مناسب و نزدیک به مراکز مصرف عنوان کرد و گفت: تمرکززدایی از تولید، افزایش قابلیت مانور بهره‌برداری و کاهش تلفات انتقال از جمله مزایایی است که با جانمایی مناسب نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توان به آن دست یافت.

وی ادامه داد: مطالعات اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن فراهم کردن امکان توسعه سرمایه‌گذاری، حداقل الزامات و پارامترهای پایداری شبکه نیز رعایت شود؛ موضوعی که در نهایت به حفظ ارزش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری این ظرفیت‌ها منجر خواهد شد.

اله‌داد با تأکید بر اینکه صنعت برق و شرکت توانیر خود را همراه و پشتیبان سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌دانند، خاطرنشان کرد: رعایت اصول مهندسی و الزامات بهره‌برداری ایمن، نه در مقابل توسعه تجدیدپذیرها، بلکه بخشی از الزامات تحقق پایدار این توسعه است.

شبکه انتقال و توزیع؛ حلقه تکمیل‌کننده سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها

مدیرعامل توانیر با اشاره به مطالعات و تجربه کشورهای پیشرو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: توسعه شبکه انتقال، فوق‌توزیع و توزیع باید به عنوان یکی از ارکان اصلی مدل سرمایه‌گذاری در توسعه تجدیدپذیرها مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که افزایش ظرفیت تولید بدون ایجاد ظرفیت متناسب برای انتقال و تحویل برق، نمی‌تواند به بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های ایجادشده منجر شود.

وی افزود: شرکت توانیر آمادگی دارد با سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه، نشست‌های تخصصی برای بررسی ظرفیت توسعه‌پذیری شبکه و هماهنگ کردن برنامه توسعه شبکه با روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برگزار کند.

اله‌داد همچنین قیود ولتاژی و فرکانسی، پایداری دینامیکی و الزامات بهره‌برداری شبکه در حضور منابع جدید تولید را از محورهای مهم مطالعات و برنامه‌ریزی‌های صنعت برق عنوان کرد و گفت: ورود گسترده بازیگران جدید به شبکه برق، ضرورت حرکت به سمت بهره‌برداری هوشمندتر و دقیق‌تر از شبکه را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.

وی تأکید کرد: هدف نهایی این رویکرد، ایجاد یک زنجیره هماهنگ از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، توسعه متناسب شبکه و افزایش ظرفیت توان قابل تحویل به مشترکان است؛ زنجیره‌ای که می‌تواند زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت انرژی‌های پاک را در کنار حفظ امنیت و پایداری شبکه فراهم کند.