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۶ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۷

علی رزازی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران شد

علی رزازی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران شد

تهران- استاندار تهران در حکمی علی رزازی را با حفظ سمت سازمانی به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان با صدور حکمی و با توجه به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات علی رزازی، وی را به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران منصوب کرد.

براساس این حکم، اصلاح و ساماندهی ساختار اداری استانداری و فرمانداری‌ها، تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای پشتیبانی مؤثر از مأموریت‌های استان، در اولویت برنامه‌های این معاونت قرار دارد.

ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، رعایت عدالت سازمانی و شایسته‌سالاری، استفاده از ظرفیت نیروهای جوان و بانوان، جانشین‌پروری و تربیت مدیران آینده نیز از دیگر محورهای مأموریت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران است.

همچنین به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی عملکرد، کاهش هزینه‌های غیرضروری و صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی از دیگر انتظارات مطرح‌شده در حکم استاندار تهران است.

کد مطلب 6960886

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