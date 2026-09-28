سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان طی روزهای دوشنبه و سهشنبه خبر داد و اظهار کرد: طی این مدت شاهد افت دمای هوا در نقاط مختلف استان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بارشهای رگباری و رعدوبرق از امروز تا پایان روز سهشنبه بهویژه در نواحی شمالی و شرقی و مناطق کوهستانی استان پیشبینی میشود، افزود: احتمال بارش تگرگ نیز در مناطق مستعد و کوهستانی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به کاهش دمای هوا در همه نقاط استان طی امروز و فردا، گفت: مهآلودگی و کاهش دید افقی نیز به واسطه فعالیت سامانه بارشی، بهویژه در نیمه شمالی استان، از دیگر پدیدههای مورد انتظار است.
مصطفوی با بیان اینکه وزش باد و گردوخاک نیز طی امروز و فردا، بهخصوص در ساعات بعدازظهر و در مناطق شرقی و جنوبی استان رخ خواهد داد، بیان کرد: بارش باران در نقاط مختلف استان نیز طی این مدت محتمل است.
وی از احتمال بروز خسارت در پی وزش باد شدید و بارش تگرگ خبر داد و افزود: بخش کشاورزی و گلخانهها باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از شرایط جوی در نظر بگیرند.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با اشاره به توصیههای هواشناسی برای روزهای دوشنبه و سهشنبه، گفت: خودداری از چرای دام در ارتفاعات، پرهیز از صعود به کوهستانهای شمالی استان و اجتناب از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی از جمله توصیههای مهم در این مدت است.
مصطفوی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تردد غیرضروری در مناطق کوهستانی و گردنههای استان، اظهار کرد: با توجه به بارش باران و تگرگ، احتمال لغزندگی جادهها افزایش مییابد و لازم است شهروندان احتیاط بیشتری داشته باشند.
وی افزود: اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید، صاعقه، بارش باران و تگرگ، مهآلودگی، کاهش دید افقی و افت دما از دیگر توصیههای هواشناسی به مردم استان سمنان است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه سامانه بارشی تا بامداد چهارشنبه در استان فعال خواهد بود، تأکید کرد: مردم از توقف و اتراق در بستر رودخانهها، مسیر مسیلها و آبراههها خودداری کنند.
مصطفوی همچنین با اشاره به افت دمای هوا در نقاط مختلف استان، بر ضرورت استفاده از پوشش مناسب تأکید کرد و گفت: شهروندان باید با توجه به کاهش دما، لباس مناسب همراه داشته باشند.
وی به کشاورزان، گلخانهداران و دامداران استان سمنان، بهویژه در نیمه شمالی، توصیه کرد تمهیدات لازم را برای مقابله با کاهش محسوس دما و جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از این شرایط جوی در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان در پایان با بیان اینکه بیشترین اثر سامانه بارشی طی امروز و فردا در نیمه شمالی و مناطق شرقی استان، بهویژه ارتفاعات، خواهد بود، گفت: افت دمای هوا در تمامی نقاط استان سمنان رخ خواهد داد.
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