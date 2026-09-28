به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، جاکو سیلییرز یکی از مسئولان امور فلسطین در سازمان ملل تاکید کرد که عملیات آواربرداری در نوار غزه ممکن است بین هفت تا ۱۰ سال با هزینه چندین میلیارد دلار طول بکشد. این عملیات یکی از بزرگترین عملیات های آواربرداری و پاکسازی در تاریخ مدرن به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، تاکنون فقط یک و نیم درصد( ۹۰۷ هزار تن) از آوارهای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه برداشته شده است. حجم این آوارها ۶۱ میلیون تن یعنی ۲۰ برابر حجم آوارهای ناشی از تمام جنگ های ۱۸ سال گذشته، برآورد شده است.

نبود تجهیزات سنگین و ماشین آلات لازم و همچنین سوخت، عملیات آواربرداری را در نوار غزه به شدت کند کرده است.

همچنین سازمان ملل اعلام کرده که بین هشت هزار تا ۱۰ هزار پیکر همچنان زیر این آوارها مدفون هستند. علاوه بر این وجود مواد منفجره و بمب های عمل نکرده در مسیر آواربرداری کار را برای فلسطینی ها بسیار سخت کرده است.