روانبخش: تجربه دفاع مقدس چراغ راه ایستادگی در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم روانبخش شامگاه یکشنبه در سخنرانی تجمع شبانه قمی ها، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز در موقعیتی شبیه دوران دفاع مقدس قرار داریم و همانگونه که ملت ایران در آن مقطع با روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن ایستاد، امروز نیز باید این رویکرد حفظ شود.
وی افزود: کشور در مقایسه با دوران دفاع مقدس از امکانات و تجربه بیشتری برخوردار است و باید این ظرفیتها را به درستی مورد توجه قرار داد و از توانمندیهای موجود برای عبور از شرایط پیشرو بهره گرفت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس بیان کرد: یکی از درسهای آن دوران، توجه به توان داخلی و پرهیز از وابستگی و نگاه به غرب است و پس از آنکه نگاه غربمحور کنار گذاشته شد، پیروزیهای متعددی برای کشور رقم خورد.
روانبخش ادامه داد: شرایط امروز نیز نیازمند همان روحیهای است که در دوران دفاع مقدس وجود داشت و مقاومت، ایستادگی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی باید در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تقابل ایران و آمریکا گفت: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که رویارویی با آمریکا را تجربه میکند و در این وضعیت باید نسبت به نوع رفتار و مواضع مسئولان در قبال کشورهای منطقه نیز دقت و مراقبت لازم وجود داشته باشد.
نباید تصویری از ضعف کشور ارائه شود
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا اظهار کرد: حدود ۴۰ روز تا انتخابات آمریکا باقی مانده و به اعتقاد وی شرایط این کشور شکننده است و در چنین وضعیتی نباید نقاط ضعف کشور به گونهای بیان شود که دشمن از آن احساس امید و انگیزه کند.
روانبخش افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بر این نکته تأکید کردهاند که نباید ضعف کشور را به گونهای مطرح کرد که موجب جان گرفتن دشمن شود و در شرایط فعلی نیز نباید پالس ضعف به طرف مقابل ارسال شود.
وی همچنین با اشاره به حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد: سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل بهجا بود و وی در پاسخ به سخنان دونالد ترامپ علیه ملت ایران مواضعی اتخاذ کرد که موجب دلگرمی مردم شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات نخستوزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: ۷۷ کشور سخنان نتانیاهو را تحریم کردند و این موضوع را باید نشانهای از مخالفت گسترده با مواضع وی و تقویت جبهه مقاومت دانست.
روانبخش ادامه داد: نتانیاهو در سخنان خود مدعی شده است که بهزودی اتفاقات مهمی در ایران رخ خواهد داد و همچنین موضوع حضور اغتشاشگران در خیابانها را مطرح کرده است که بر همین اساس باید نسبت به تحولات و برنامههای دشمن هوشیار بود.
حضور مردم در خیابانها خاری در چشم دشمن است
وی با تأکید بر ضرورت حفظ حضور مردم در صحنه خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد دشمن تصور کند که مردم از میدان کنار کشیدهاند و حضور مردم در اجتماعات و صحنههای مختلف نشان میدهد ملت ایران همچنان در برابر فشارها و توطئهها ایستادگی میکند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: این حضور برای دشمن پیام روشنی دارد و نشان میدهد جامعه در برابر فشار و تهدید، میدان را خالی نمیکند.
روانبخش همچنین با تأکید بر ضرورت مراقبت در برابر برنامههای دشمن گفت: دشمن تلاش میکند با ایجاد التهاب و استفاده از ظرفیتهای داخلی، فضای کشور را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی هوشیاری و حفظ انسجام عمومی اهمیت دارد.
وی افزود: تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد که اتکا به توان داخلی و حفظ روحیه مقاومت میتواند کشور را در برابر فشارهای دشمن توانمند کند و امروز نیز باید از این تجربه برای مواجهه با شرایط موجود بهره گرفت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: دشمن باید بداند ملت ایران در صحنه حضور دارد و در برابر فشارها و توطئهها عقبنشینی نمیکند و استمرار این حضور مردمی میتواند مانع از تحقق اهداف دشمن شود.
قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شباهت شرایط امروز کشور با دوران دفاع مقدس، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت، ایستادگی و اتکا به ظرفیتهای داخلی در برابر دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم روانبخش شامگاه یکشنبه در سخنرانی تجمع شبانه قمی ها، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز در موقعیتی شبیه دوران دفاع مقدس قرار داریم و همانگونه که ملت ایران در آن مقطع با روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن ایستاد، امروز نیز باید این رویکرد حفظ شود.
نظر شما