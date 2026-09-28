  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۰

تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از امدادرسانی به ۱۰ مصدوم تصادفات جاده ای در استان خبر داد.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز گذشته در دی آتش‌سوزی مینی‌بوس در محور میاندوآب ـ مهاباد نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده‌رشان هلال‌احمر شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ضمن انجام اقدامات امدادی، حریق مینی‌بوس توسط نیروهای امدادی مهار شد.

وی ادامه داد: این حادثه ۸ حادثه‌دیده و ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی با بیان اینکه همچنین در اثر برخورد دو خودرو در محور مهاباد _ میاندوآب سه نفر مصدوم شدند که مصدومین حادثه، پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی ادامه داد: یکشنبه شب نیز گزارشی مبنی بر برخورد پژو ۴۰۵ و پیکان در محور پیرانشهر _ نقده اعلام شد.

وی اضافه کرد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال‌احمر شهرستان پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌ بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6960910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها