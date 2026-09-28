تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز گذشته در دی آتشسوزی مینیبوس در محور میاندوآب ـ مهاباد نجاتگران پایگاه امداد و نجات بردهرشان هلالاحمر شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ضمن انجام اقدامات امدادی، حریق مینیبوس توسط نیروهای امدادی مهار شد.
وی ادامه داد: این حادثه ۸ حادثهدیده و ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی، به مرکز درمانی منتقل شدند.
محبوبی با بیان اینکه همچنین در اثر برخورد دو خودرو در محور مهاباد _ میاندوآب سه نفر مصدوم شدند که مصدومین حادثه، پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی ادامه داد: یکشنبه شب نیز گزارشی مبنی بر برخورد پژو ۴۰۵ و پیکان در محور پیرانشهر _ نقده اعلام شد.
وی اضافه کرد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلالاحمر شهرستان پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی گفت: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.
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