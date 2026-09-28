همدردی سفیر لبنان با سفیر رژیم صهیونیستی!

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه صهیونیستی کان گزارش داد که منابع عربی اعلام کرده اند، ندی عبد حماده معوض سفیر لبنان در آمریکا با یحیئیل لیتر سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن تماس گرفته است. این تماس بعد از زخمی شدن فرزند سفیر اسرائیل در یک عملیات زیر گیری طی روزهای گذشته در کرانه باختری صورت گرفت.

سفیر لبنان در این تماس تلفنی عملیات مذکور را محکوم کرده و با سفیر رژیم صهیونیستی همدردی کرد!

سفارت رژیم صهیونیستی در آمریکا نیز این خبر را رد نکرده و تنها اعلام کرده که نظری ندارد.

روز گذشته نیز سید ابراهیم الموسوی نماینده پارلمان لبنان وابسته به فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، از سخنرانی نخست‌وزیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرد.

وی این سخنرانی را نادیده گرفتن اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و تلفات و ویرانی‌های ناشی از آن دانست و گفت: چه سخنرانی بدی بود که نخست‌وزیر در سازمان ملل ایراد کرد. در این سخنرانی حتی یک کلمه درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و اشغالگری آن در سرزمین‌های لبنان گفته نشد. هیچ مطلبی درباره جنایات علیه غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، و نسل‌کشی خانواده‌هایی که به‌طور کامل از بین رفتند شدند مطرح نشد و به تخریب جاده‌ها و اراضی، با خاک یکسان کردن روستاها و بمباران بیمارستان‌ها و مدارس و مراکز فنی، و از بین بردن درختان زیتون نیز هیچ اشاره‌ای نشد.