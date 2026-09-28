نخستین تمرین نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر والیبال در ادامه روند آمادهسازی خود برای حضور در فصل جدید لیگ برتر والیبال مردان کشور، نخستین جلسه تمرینی خود را در سالن ۷ هزار نفری شهید رئیسی دهکده المپیک ثامنالائمه(ع) مشهد برگزار کرد.
تیم والیبال استقلال مشهد که خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر والیبال مردان کشور آماده میکند، برای نخستینبار در سالن ۷ هزار نفری شهید رئیسی به تمرین پرداخت.
در این جلسه تمرینی، بازیکنان استقلال بخشهای مختلف تمرینات فنی و تاکتیکی را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتند و برنامهها با محوریت افزایش هماهنگی تیمی، مرور تاکتیکهای موردنظر و ارتقای آمادگی بازیکنان دنبال شد.
استقلال مشهد به عنوان نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر والیبال مردان کشور، تمرینات آمادهسازی خود را در مشهد دنبال میکند و حضور در سالن ۷ هزار نفری دهکده المپیک ثامنالائمه(ع)، بخش دیگری از برنامههای پیشفصل این تیم محسوب میشود.
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