به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه غیرمجاز و قاچاق و به دنبال گلایه‌های مکرر شهروندان از رفتارهای هنجارشکنانه برخی افراد متمکن که با استفاده از چهارچرخ‌های پرقدرت و غیرمجاز آرامش عمومی را برهم می‌زنند، مأموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند یک دستگاه باگی ۱۰۰۰ سی‌سی غیرمجاز را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: پس از توقیف این وسیله نقلیه، مالک آن برای طی مراحل قانونی و صدور رأی، به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با تأکید بر ادامه چنین طرح‌هایی خاطرنشان کرد: پلیس در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان، با هرگونه خودنمایی، هنجارشکنی و استفاده از وسایل نقلیه غیرمجاز که به حقوق عمومی لطمه بزند، بدون اغماض و در چارچوب قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.