به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در راستای توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالکیت فکری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، نشستی میان ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

در این دیدار، حسین رضایی‌زاده، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی و محمد حسین سربخش، مدیر بخش بین‌الملل مرکز مالکیت معنوی به‌عنوان مسئولان اصلی دو طرف حضور داشتند. همچنین جمعی از مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف مرکز مالکیت معنوی نیز در این نشست حضور یافته و ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این دیدار، هیأت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی ضمن حضور در بخش‌های مختلف مرکز مالکیت معنوی، با مدیران و مسئولان حوزه‌های گوناگون این مرکز از جمله حوزه ثبت اختراعات، ثبت علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی و ثبت طرح‌های صنعتی دیدار و گفت‌وگو کرد.

این بازدید با هدف آشنایی نزدیک‌تر با فرآیندها، ظرفیت‌ها و خدمات مرکز مالکیت معنوی و بررسی راهکارهای استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های مالکیت فکری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی انجام شد.

در این نشست، ظرفیت‌های موجود در حوزه مالکیت معنوی و نقش آن در حفاظت از دستاوردهای فناورانه، دانش فنی، اختراعات، فرآورده‌ها، علائم تجاری و طرح‌های نوآورانه مورد توجه قرار گرفت. همچنین ثبت جغفرافیایی گیاهان دارویی منتخب و تدوین نقشه راه صیانت از منابع ژنتیکی از محورهای همکاری دوجانبه تعیین شد. ظرفیت‌های حفاظت از مالکیت‌های معنوی در مسیر تجاری‌سازی و توسعه بازار محصولات حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی نیز در این جلسه بررسی شد.

از دیگر محورهای مورد توجه در این دیدار، آشنایی با ظرفیت‌های ثبت و حفاظت بین‌المللی از اختراعات بین المللی حوزه گیاهان دارویی و خدمات طب سنتی و بررسی زمینه‌های تعامل میان ستاد و مرکز مالکیت معنوی در این حوزه بود.

رضایی‌زاده، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی، در این دیدار بر اهمیت صیانت از دستاوردهای علمی و فناورانه فعالان این حوزه و ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه فناوری، ثبت مالکیت فکری و تجاری‌سازی محصولات تأکید کرد.

همچنین سربخش، مدیر بخش بین‌الملل مرکز مالکیت معنوی، و دیگر مدیران این مرکز، ظرفیت‌ها و سازوکارهای موجود در حوزه‌های مختلف مالکیت معنوی را تشریح کردند و درباره زمینه‌های همکاری و تعامل بیشتر با ستاد به گفت‌وگو پرداختند.

این دیدار در نهایت با تأکید بر تقویت ارتباط میان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی و مرکز مالکیت معنوی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه و حمایت از حفاظت و توسعه دارایی‌های معنوی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی به پایان رسید.