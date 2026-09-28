به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در طراحی داخلی، کیفیت یک درب تنها به ظاهر، متریال یا نوع پوشش آن محدود نمیشود. بخش مهمی از عملکرد و دوام درب به اجزایی وابسته است که معمولاً کمتر دیده میشوند؛ یراقآلات، لولاها و مکانیزمهای حرکتی. انتخاب نادرست این قطعات میتواند حتی یک درب باکیفیت را در طول زمان با مشکلاتی مانند افتادگی، تغییر در نحوه باز و بسته شدن، ایجاد صدا و کاهش عمر مفید مواجه کند.
به همین دلیل در پروژههای معماری مدرن، انتخاب یراقآلات متناسب با وزن، ابعاد و نوع طراحی درب، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
لولاهای مخفی؛ ترکیب عملکرد و طراحی مینیمال
یکی از راهکارهای مورد استفاده در دربهای مدرن، استفاده از لولاهای مخفی است. برخلاف لولاهای معمولی که بخشی از آنها پس از نصب قابل مشاهده است، لولاهای مخفی در ساختار درب و چهارچوب قرار میگیرند و ظاهر یکپارچهتری ایجاد میکنند.
این ویژگی بهخصوص در دربهای فریملس و دربهای همسطح با دیوار اهمیت دارد؛ زیرا یکی از اهداف اصلی این سبک طراحی، کاهش عناصر قابل مشاهده و ایجاد سطحی یکپارچه و مینیمال است.
CEAM ایتالیا یکی از برندهای فعال در حوزه یراقآلات درب است که لولاهای مخفی و سیستمهای تخصصی مرتبط با درب تولید میکند. استفاده از لولای مناسب، علاوه بر تأثیر بر ظاهر نهایی، میتواند در عملکرد روان و تحمل وزن درب نیز نقش داشته باشد.
چرا کیفیت لولا در دربهای سنگین اهمیت بیشتری دارد؟
وزن و ابعاد درب، فشار قابل توجهی به لولاها وارد میکند. در دربهای بزرگ، تمامقد یا دارای متریال سنگین، این فشار بیشتر میشود و انتخاب لولا باید بر اساس مشخصات فنی و ظرفیت تحمل وزن انجام شود.
یک سیستم لولای مناسب باید بتواند وزن درب را بهدرستی تحمل کند و در عین حال امکان باز و بسته شدن روان و دقیق را فراهم کند. همچنین نحوه نصب و تنظیم لولا نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی یراقآلات باکیفیت در صورت نصب نادرست نمیتوانند عملکرد مطلوب خود را ارائه دهند.
مکانیزمهای پیوت؛ راهکاری برای دربهای بزرگ و خاص
در کنار لولاهای مخفی، سیستمهای پیوت یکی دیگر از راهکارهای مورد استفاده در طراحی دربهای مدرن هستند. دربهای پیوت برخلاف دربهای لولایی معمولی، حول یک محور عمودی مشخص حرکت میکنند.
این ساختار امکان طراحی دربهای بزرگتر و شاخصتر را فراهم میکند و به همین دلیل در ورودی ساختمانها، فضاهای لوکس و پروژههای معماری معاصر مورد توجه قرار گرفته است.
در چنین دربهایی، انتخاب مکانیزم مناسب اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وزن و ابعاد بالای درب باید توسط سیستم حرکتی به شکل کنترلشدهای مدیریت شود. کیفیت مکانیزم، ظرفیت تحمل وزن و اجرای صحیح آن، همگی بر عملکرد نهایی درب تأثیرگذار هستند.
هیمه؛ توجه به جزئیات در طراحی دربهای مدرن
شرکت هیمه در طراحی و اجرای دربهای داخلی مدرن، از جمله دربهای فریملس و پیوت، توجه ویژهای به هماهنگی میان طراحی ظاهری و اجزای فنی دارد.
در چنین محصولاتی، یراقآلات تنها یک قطعه جانبی محسوب نمیشوند؛ بلکه بخشی از سیستم کلی درب هستند و باید با ابعاد، وزن، نوع چهارچوب و طراحی محصول هماهنگ باشند.
در پروژههایی که ظاهر مینیمال اهمیت زیادی دارد، استفاده از لولاهای مخفی مانند محصولات CEAM ایتالیا میتواند به حفظ یکپارچگی ظاهری درب کمک کند و در عین حال، عملکرد مورد انتظار از یک سیستم درب مدرن را فراهم کند.
دوام درب حاصل هماهنگی چند عامل است
عمر مفید یک درب به یک عامل واحد وابسته نیست. کیفیت متریال، ساختار چهارچوب، نوع رنگ و پوشش، دقت اندازهگیری، کیفیت نصب و البته یراقآلات، همگی در عملکرد نهایی تأثیرگذار هستند.
به همین دلیل در پروژههای تخصصی، انتخاب یراقآلات باید همزمان با طراحی و ساخت درب مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه صرفاً در مرحله نهایی نصب به آن پرداخته شود.
در نهایت، یک درب مدرن زمانی میتواند عملکرد و ظاهر خود را برای سالها حفظ کند که میان طراحی، متریال، یراقآلات و اجرای دقیق آن هماهنگی وجود داشته باشد؛ موضوعی که در طراحی و اجرای دربهای خاص، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
شرکت دکوراسیون داخلی هیمه
از سال ۱۳۹۲، هیمه بهصورت تخصصی در زمینه طراحی و ساخت دربهای خاص (فریم لس، پیووت، سیم لول و پاکتی) و کابینتهای خاص با رنگ پلی اورتان فعالیت میکند و در طول این سالها تمرکز خود را بر ارائه محصولات متناسب با نیاز پروژههای معماری و طراحی داخلی قرار داده است. استفاده از متریال با کیفیت و یراقآلات تخصصی در کنار فرآیند دقیق طراحی و اجرا، و نصب آزمایشی پیش از رنگ آمیزی بخشی از رویکرد هیمه در تولید محصولات سفارشی و مدرن است. برای آشنایی بیشتر با محصولات و خدمات این مجموعه میتوانید به وبسایت هیمه به نشانی heemegroup.com مراجعه کنید.
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