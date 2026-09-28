مدرسه ۹ کلاسه شهید «جواد نوروزی» در نظرآباد راسک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ۹ کلاسه شهید جواد نوروزی صبح دوشنبه با زیربنای یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان سرباز به بهره‌برداری رسید.

این آیین با حضور میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، فرماندار سرباز، جمعی از فرهنگیان، دانش‌آموزان، مسئولان و معتمدان محلی برگزار شد.

لک‌زایی در این مراسم اظهار داشت: افتتاح مدارس جدید همزمان با آغاز سال تحصیلی، گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت در دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی استاندارد است.

وی افزود: مدرسه شهید جواد نوروزی با زیربنای یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال احداث شده و با بهره‌برداری از آن، محیطی ایمن و استاندارد برای ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان منطقه فراهم شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و هر مدرسه جدید، زمینه‌ای برای پرورش استعدادها و افزایش فرصت‌های یادگیری دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

لک‌زایی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، خیرین و جوامع محلی گفت: تلاش می‌شود توسعه فضاهای آموزشی با رویکردی متوازن و عدالت‌محور در سراسر سیستان و بلوچستان دنبال شود.