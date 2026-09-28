حسین مهدی‌زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دام و طیور اظهار کرد: تولیدکنندگان در بخش‌های گوشت و طیور از حمایت‌های بیمه‌ای و حمایتی کافی برخوردار نیستند و تداوم این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها منجر شود.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از قطعی برق در واحدهای مرغداری ابراز کرد: در مواردی به دلیل قطعی برق و فشار واردشده به مدارهای داخل مرغداری‌ها، هزاران قطعه مرغ تلف شده‌اند اما برای جبران این خسارت‌ها حمایت مناسبی از تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد.

رئیس کارگروه دام و طیور اتاق بازرگانی ایران افزود: در یکی از موارد اخیر، بیش از ۴۰ هزار قطعه مرغ و در موردی دیگر در همدان حدود ۳۰ هزار قطعه مرغ بر اثر این شرایط از بین رفتند و تولیدکننده هیچ پشتوانه‌ای برای جبران خسارت ندارد.

وی هشدار داد: تداوم این اتفاقات می‌تواند در ماه‌های آینده موجب کمبود تولید، افزایش قیمت و کاهش کیفیت شود و در چنین شرایطی کشور ناچار به افزایش واردات خواهد شد.

مهدی‌زاد با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت: به اعتقاد من این وزارتخانه در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده عملکرد مناسبی نداشته و صدای تولیدکنندگان و مسائل مربوط به سفره مردم به اندازه کافی شنیده نمی‌شود.

وی در ادامه با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: در سال‌های اخیر مشکل اصلی در تأمین کالاهای اساسی، نبود کالا یا اختلال جدی در عرضه نبوده، بلکه کاهش قدرت خرید مردم باعث شده مصرف کاهش پیدا کند.

رئیس کارگروه دام و طیور اتاق بازرگانی ایران افزایش هزینه مواد اولیه را یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: بخشی از افزایش قیمت تمام‌شده تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است که توسط خود دولت انجام شده است و این موضوع مستقیماً بر قیمت محصول نهایی و قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد.

وی همچنین با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: یکی از دوره‌های بحرانی برای تولیدکنندگان زمانی بود که ارز ترجیحی به‌صورت ناگهانی حذف شد و هزینه مواد اولیه افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت سیاست کالابرگ بتواند بخشی از این اختلاف قیمت را برای مصرف‌کننده جبران کند.

مهدی‌زاد افزود: قرار بود کالابرگ بیشتر در حوزه کالاهای پروتئینی و اساسی از جمله گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ مورد استفاده قرار گیرد اما در مدیریت و اجرای این سیاست اهداف موردنظر به‌طور کامل محقق نشد.

کاشان از قطب‌های تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی کاشان گفت: کاشان یکی از قطب‌های بزرگ تولید مرغ و تخم‌مرغ در ایران است و به دلیل موقعیت و مرکزیت خود، محصولات این منطقه به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود و در مقاطعی نیز صادرات مرغ و تخم‌مرغ به کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است.

رئیس کارگروه دام و طیور اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر کیفیت تولیدات این منطقه گفت: مرغ و تخم‌مرغ تولیدشده در شهرستان کاشان از کیفیت بالایی برخوردار است و این ظرفیت باید مورد حمایت و توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین از مسئولان شهرستان کاشان به دلیل حمایت از تولیدکنندگان قدردانی کرد و گفت: در شرایطی که به گفته او حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی کافی نیست، مسئولان دولتی شهرستان کاشان در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته‌اند و برای حل مشکلات آنها تلاش می‌کنند.