به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، رأی دادگاه درباره این پرونده روز چهارشنبه به وقت ژاپن اعلام خواهد شد.

تقلید صدای افراد با استفاده از هوش مصنوعی به یکی از نگرانی‌های فزاینده هنرمندان در سراسر جهان تبدیل شده است؛ تهدیدی که صنعت انیمیشن ژاپن را نیز تحت تأثیر قرار داده است، جایی که صداپیشگان به اندازه شخصیت‌های انیمه‌ها محبوبیت دارند.

«کنجیرو تسودا»، صداپیشه مشهور ژاپنی که برای ایفای نقش در مجموعه‌هایی مانند «جوجوتسو کایسن» شناخته شده است، از نخستین افرادی در این کشور است که برای دفاع از هویت صوتی خود در برابر نسخه‌های تولیدشده با هوش مصنوعی اقدام قانونی کرده است.

تسودا از تیک‌تاک می‌خواهد مجموعه‌ای از ویدئوها را که با استفاده از صدایی مشابه صدای متمایز و بم او تولید شده‌اند، حذف کند. با این حال، این پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه استدلال کرده است که صدای مورد استفاده، یک صدای مردانه معمولی است که صرفاً به صدای تسودا شباهت دارد.

«یوکو ساساکی»، مدیر ارشد اجرایی اتحادیه هنرپیشگان ژاپن، در حمایت از تسودا گفت: «صدای این هنرپیشه حاصل سال‌ها تمرین و آموزش است. ما برای دستیابی به چنین صدایی زمان و هزینه زیادی صرف می‌کنیم و به طور کامل از تسودا حمایت می‌کنیم.»

او افزود: «دادگاه باید مالکیت صدا را به عنوان یکی از حقوق بنیادین فرد به رسمیت بشناسد.»

ویدئوهای مورد بحث توسط یک حساب کاربری ناشناس با تصویری مشابه یکی از شخصیت‌های «جوجوتسو کایسن» منتشر شده بود. این حساب در مقطعی بیش از ۲۰۰ هزار دنبال‌کننده داشت و ماهانه حدود ۵۰۰ هزار ین درآمد کسب می‌کرد.

تیم حقوقی تسودا در اسناد ارائه‌شده به دادگاه مدعی شده‌اند این حساب کاربری، که محتوای اصیل و مستقلی تولید نمی‌کرد، به دلیل انتشار محتوای گمراه‌کننده و مشکوک با استفاده از صدای این صداپیشه مشهور، به محبوبیت دست یافته است.

وکلای تسودا همچنین استدلال کرده‌اند که استفاده از صدای او، حق شهرت وی را نقض می‌کند؛ حقی که به فرد امکان کنترل بر استفاده و بهره‌برداری اقتصادی از جنبه‌های مختلف هویت خود را می‌دهد.

اگرچه این حساب کاربری در حال حاضر در تیک‌تاک قابل مشاهده نیست، دادگاه توکیو قرار است درباره این موضوع تصمیم بگیرد که آیا تیک‌تاک مسئولیتی در قبال حذف این پست‌ها داشته است یا خیر.