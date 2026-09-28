به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید ابزار آلات شرکتی نیازمند توجه همزمان به کیفیت، مشخصات فنی، دوام، قیمت و امکان دریافت فاکتور رسمی است. انتخاب تأمینکننده مناسب میتواند هزینههای نگهداری و تأمین تجهیزات شرکتها و پروژههای صنعتی را کاهش دهد. در این مقاله، مهمترین معیارهای خرید و فروش ابزار آلات شرکتی و نکات انتخاب ابزار مناسب بررسی شده است.
در خرید و فروش ابزار آلات شرکتی، معمولاً موضوعاتی مانند صدور پیشفاکتور، فاکتور رسمی، تأمین تعداد بالای کالا، مشاوره فنی و هماهنگی زمان تحویل نیز مطرح است. بنابراین شرکتها بهتر است پیش از ثبت سفارش، علاوه بر قیمت، مشخصات فنی و شرایط تأمین محصول را نیز بررسی کنند.
خرید ابزار آلات شرکتی چه تفاوتی با خرید معمولی دارد؟
در خرید معمولی ممکن است یک ابزار برای یک کار مشخص و در تعداد محدود تهیه شود، اما در خرید شرکتی ابزار بخشی از فرآیند کاری یک مجموعه است. برای مثال، یک شرکت عمرانی ممکن است بهصورت همزمان به ابزارهای برقی، دستی، اندازهگیری، برش، سوراخکاری و تجهیزات مصرفی نیاز داشته باشد.
در چنین شرایطی، انتخاب ابزار باید بر اساس مشخصات واقعی کار انجام شود. تعداد دستگاهها، ساعات استفاده روزانه، شرایط محیطی، نوع مادهای که روی آن کار میشود و دسترسی به قطعات یا اقلام مصرفی، از جمله عوامل مهم هستند.
معیارهای مهم در انتخاب ابزار برای شرکتها
۱. نوع و شدت کاربری
یک ابزار که برای استفاده گاهبهگاه مناسب است، لزوماً برای کار مداوم در یک کارگاه یا کارخانه انتخاب مناسبی نیست. در مصارف صنعتی باید میزان فشار کاری، تعداد دفعات استفاده و مدت زمان کارکرد روزانه مشخص شود. این اطلاعات به واحد خرید کمک میکند محصولی متناسب با شرایط واقعی انتخاب کند.
۲. مشخصات فنی و استاندارد محصول
مشخصاتی مانند توان موتور، ولتاژ، سرعت گردش، گشتاور، ظرفیت کاری، ابعاد، وزن و نوع سیستم انتقال نیرو، بسته به نوع ابزار اهمیت متفاوتی دارند. برای نمونه در ابزارهای برقی، توان ورودی بهتنهایی معیار مناسبی برای مقایسه نیست و باید مشخصات عملکردی، سرعت، گشتاور و نوع کاربرد نیز بررسی شود.
۳. تأمین قطعات و اقلام مصرفی
مته، صفحه برش، تیغ، سری پیچگوشتی، باتری و سایر قطعات مصرفی در بسیاری از ابزارها مستقیماً روی قابلیت استفاده طولانیمدت محصول تأثیر دارند. اگر یک شرکت ابزاری را خریداری کند اما در آینده نتواند قطعه مصرفی یا جایگزین آن را بهسادگی تهیه کند، هزینه واقعی استفاده از آن افزایش پیدا خواهد کرد.
۴. قابلیت استانداردسازی
برای شرکتهایی که چند تیم یا چند واحد اجرایی دارند، استفاده از مدلها و برندهای هماهنگ میتواند فرآیند آموزش کارکنان، نگهداری، تأمین قطعات و جایگزینی ابزارها را سادهتر کند. استانداردسازی همچنین باعث میشود واحد خرید در سفارشهای بعدی سریعتر بتواند محصول مورد نیاز را شناسایی کند.
فاکتور رسمی در خرید ابزار آلات شرکتی
یکی از موضوعات مهم در خرید سازمانی، مستندسازی معامله است. شرکتها معمولاً برای ثبت هزینههای خرید و امور مالی خود به اسناد معتبر نیاز دارند. به همین دلیل، هنگام خرید ابزار برای شرکت، باید از ابتدا درباره نوع فاکتور، مشخصات خریدار، تعداد کالا، قیمت واحد، مبلغ نهایی و سایر اطلاعات مورد نیاز هماهنگی شود.
خرید و فروش ابزار آلات شرکتی چه ابزارهایی را شامل میشود؟
نیاز شرکتها به ابزار بسیار متنوع است و بسته به حوزه فعالیت مجموعه تغییر میکند. ابزارهای دستی مانند آچار، پیچگوشتی و انبر، ابزارهای برقی مانند دریل، فرز و ابزارهای برش، ابزارهای شارژی، تجهیزات اندازهگیری و ابزارهای تخصصی صنعتی از جمله گروههایی هستند که در تأمین ابزار شرکتی مورد توجه قرار میگیرند.
در پروژههای عمرانی و صنعتی نیز ممکن است ابزارها بر اساس مرحله پروژه خریداری شوند. در این حالت، تهیه یک لیست دقیق از نیازهای فنی پیش از خرید، از سفارشهای پراکنده و غیرضروری جلوگیری میکند.
مقایسه خرید ابزار بر اساس نیاز
|نوع خرید
|اولویت اصلی
|معیارهای مهم
|مناسب برای
|خرید تکی
|نیاز فوری
|موجودی، قیمت و کاربرد
|کارگاهها و مصرف محدود
|خرید پروژهای
|تأمین بهموقع
|تعداد، مشخصات فنی و زمان تحویل
|پروژههای عمرانی و صنعتی
|خرید سازمانی
|تأمین پایدار
|استانداردسازی، اسناد خرید و خدمات
|شرکتها و سازمانها
|خرید دورهای
|کنترل هزینه
|مصرف، موجودی و تأمین مجدد
|کارخانهها و مجموعههای پرمصرف
چرا قیمت پایین همیشه به معنی خرید اقتصادی نیست؟
فرض کنید یک ابزار ارزانتر در ابتدا خریداری شود اما به دلیل استفاده مداوم، سریعتر دچار خرابی شود یا قطعات مصرفی آن بهسختی پیدا شود. در چنین شرایطی ممکن است هزینه نهایی استفاده از آن از یک محصول با قیمت اولیه بالاتر بیشتر شود. بنابراین در خرید شرکتی، مقایسه «هزینه کل مالکیت» یا Total Cost of Ownership میتواند تصمیم دقیقتری نسبت به مقایسه صرف قیمت ایجاد کند.
خرید ابزار از یک تأمینکننده
وقتی یک شرکت ابزارهای مورد نیاز خود را از یک تأمینکننده تخصصی تهیه میکند، فرآیند استعلام، بررسی موجودی، انتخاب مدل و سفارشهای بعدی میتواند منظمتر شود. همچنین در سفارشهای چندقلمی، دریافت مشاوره فنی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا ممکن است یک ابزار با مشخصات متفاوت، برای کاربرد موردنظر عملکرد مناسبتری داشته باشد.
شرکت ابزار مکث با تمرکز بر فروش ابزار آلات برای شرکتها، پروژهها و مجموعههای صنعتی فعالیت میکند. طبق اطلاعات منتشرشده در وبسایت این مجموعه، فعالیت آن از سال ۱۳۴۲ آغاز شده و بیش از شش دهه سابقه فعالیت در حوزه ابزارآلات و تجهیزات صنعتی دارد. فرآیند خرید شرکتی این مجموعه شامل بررسی نیاز شرکت، صدور پیشفاکتور و هماهنگی با مسئول خرید مجموعه است.
فروش ابزار آلات شرکتی و تأمین تجهیزات مورد نیاز شرکتها
خرید و فروش ابزار آلات شرکتی فقط به فروش یک محصول محدود نمیشود. در بسیاری از سفارشها، فروشنده باید بتواند نیاز مجموعه را بررسی کرده، کالاهای مناسب را پیشنهاد دهد و درباره موجودی، مشخصات، تعداد و زمان تحویل اطلاعات دقیق ارائه کند.
در سفارشهای پروژهای نیز هماهنگی میان واحد خرید و تأمینکننده اهمیت بیشتری دارد. اگر ابزار در زمان مناسب به پروژه نرسد، حتی یک ابزار باکیفیت نیز نمیتواند نیاز مجموعه را برطرف کند. بنابراین زمان تأمین، امکان سفارش مجدد و پاسخگویی فروشنده باید در کنار قیمت محصول بررسی شود.
فروش ابزار آلات شرکتی از طریق آگهی
علاوه بر خرید مستقیم از تأمینکنندگان، شرکتها و فروشندگان ابزار میتوانند برای معرفی کالاهای موجود، تجهیزات مازاد یا ابزارهای قابل فروش از بسترهای درج آگهی نیز استفاده کنند. این روش بهخصوص برای فروشندگان و مجموعههایی که قصد معرفی محصولات خود به خریداران جدید را دارند، میتواند یک مسیر مکمل برای بازاریابی باشد.
با مراجعه به سایت ایرانیاز میتوانید برای خرید و فروش ابزار آلات شرکتی، آگهی مرتبط خود را ثبت کنید و محصولات یا تجهیزات قابل فروش را در معرض دید کاربران قرار دهید. همچنین فروشندگان ابزار آلات شرکتی میتوانند با استفاده از بخش ثبت آگهی ایرانیاز، مشخصات کالا، شرایط فروش و اطلاعات تماس خود را برای متقاضیان خرید منتشر کنند.
سوالات متداول درباره خرید و فروش ابزار آلات شرکتی
آیا برای خرید ابزار شرکتی دریافت فاکتور رسمی اهمیت دارد؟
بله. در معاملات شرکتی، مستندات خرید برای واحد مالی و حسابداری اهمیت دارد. بهتر است پیش از نهایی کردن سفارش، شرایط صدور فاکتور رسمی و اطلاعات مورد نیاز خریدار با فروشنده هماهنگ شود.
برای خرید ابزار شرکتی فقط باید قیمت را مقایسه کرد؟
خیر. قیمت اولیه تنها یکی از معیارهای خرید است. دوام، شرایط کاری، مصرف قطعات، امکان تأمین مجدد، خدمات و زمان تحویل نیز میتوانند روی هزینه نهایی استفاده از ابزار تأثیر داشته باشند.
آیا خرید تعداد بالا نیاز به مشاوره فنی دارد؟
در بسیاری از موارد بله. زمانی که یک شرکت تعداد زیادی ابزار خریداری میکند، انتخاب مدل نامناسب میتواند هزینه قابل توجهی ایجاد کند. بررسی نوع کار، ساعات استفاده، تعداد کاربران و شرایط محیطی قبل از سفارش میتواند ریسک خرید را کاهش دهد..
آیا ابزار آلات شرکتی را میتوان به صورت پروژهای تأمین کرد؟
بله. در سفارشهای پروژهای معمولاً تعداد، زمانبندی تحویل و مشخصات فنی از ابتدا تعیین میشود. این روش برای پروژههایی که به چند گروه مختلف ابزار نیاز دارند، میتواند فرآیند تأمین را منظمتر کند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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