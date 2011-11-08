حاشیه رودخانه مرزی ارس ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی عصر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرای این طرح اظهار داشت: در این طرح بیش از چهار کیلومتر از سواحل رودخانه ارس به منظور جلوگیری از پیش روی آب به خاک منطقه و بازگرداندن مسیر رودخانه به مجرای اصلی لایروبی می شود.

به گفته وی برای اجرای این طرح دیوار سنگی به طول دو هزار و 300 متر و دیوار خاکی به طول هزار و 700 متر به همراه چهار سازه انسداد جریان آب احداث خواهد شد.

فرماندار پارس آباد با بیان اینکه طرح ساماندهی رود ارس با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال اجرا می شود، افزود: با اجرای این پروژه 60 هکتار از اراضی شهرستان پارس آباد آزاد سازی و سرعت جریان آب نیز افزایش می یابد.

وی محل اجرای طرح را بازه اضطراری "توپراق کندی" محدوده میله مرزی عنوان کرد و یادآور شد: طرح لایروبی مسیر جدید منطبق بر توافقات مرزی بر اساس پروتکل سال 1334 دو کشور بوده و قرار است چهار هزار و 162 متر از سواحل رودخانه ارس در این شهرستان لایروبی شود.



کریمی زیباسازی سواحل، ساماندهی حواشی رودخانه و افزایش سرعت جریان در مواقع کم آبی و پرآبی را از مهمترین مزایای این پروژه عنوان کرد.

وی هدف از اجرای این پروژه را بازگردانی مسیر رودخانه ارس به مجرای اصلی و آزاد سازی اراضی به میزان 60 هکتار برشمرد و اضافه کرد: بی شک با تثبیت دیواره ساحلی رودخانه از پیش روی رودخانه به داخل خاک کشور جلوگیری و موجب ارتقا امنیت خواهد شد.