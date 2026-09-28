خبرگزاری مهر، گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی: صبحهای کرج با سر و صدای خودروهایی آغاز میشود که در خیابانهای اصلی شهر صف میکشند؛ اما درست در همان ساعت، چند متر پایینتر از سطح زمین، قطاری بیصدا میان ایستگاه میدان شهید سلطانی و ۴۵ متری گلشهر در رفتوآمد است، بیآنکه بسیاری از شهروندان از وجودش خبر داشته باشند.
این تناقض عجیب _ شهروندانی که ساعتها در ترافیک سطح شهر میسوزند، در حالی که گزینهای ایمن، ارزان و تقریباً رایگان زیر پایشان در حال بهرهبرداری است _ نقطه آغاز این گفتوگوست.
نزدیک به سه سال است که قطار شهری کرج در فاز بهرهبرداری آزمایشی قرار دارد؛ عددی که در نگاه نخست نشانه توقف یا رکود به نظر میرسد، اما در دل خود روایتی از موانع مالی، تجهیزاتی و حتی فرصتهای ناخواسته جنگ را پنهان کرده است.
از ۱۴ ایستگاه پیشبینیشده، تنها ۵ ایستگاه به بهرهبرداری رسیده و افتتاح ایستگاه پنجم، میانجاده، هنوز در انتظار تصمیم مراجع بالادستی است.
این کندی، در حالی رخ میدهد که کمهزینهترین و پاکترین وسیله جابهجایی شهری کرج همچنان با اقبال عمومی محدودی روبهروست.
اما پشت این تصویر، خبرهایی از تغییر مسیر هم شنیده میشود: از افتتاح ایستگاه شهید آجرلو (میدان سپاه) تا پایان سال، تا برنامهریزی برای رسیدن به سرفاصله ۱۰ دقیقهای، تا طرحهای تجاریسازی مجتمعهای ایستگاهی که قرار است بخشی از کسری بودجه سالانه این سازمان را جبران کند.
برای روشنشدن این تصویر پرچالش و پرامید، خبرگزاری مهر به سراغ مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج رفت.
سیدعلیاکبر میروکیلی، مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج، در این گفتگو بهتفصیل از وضعیت کنونی خط قطار شهری کرج، برنامه افتتاح ایستگاههای جدید، چالشهای مالی و تجهیزاتی سازمان، ارتباط این خط با متروی تهران، و همچنین محدودیتهای قانونی توسعه خط به سمت فردیس سخن گفت.
*ابتدا درباره وضعیت فعلی متروی کرج توضیح دهید. اکنون قطار شهری در چه مسیری به مردم خدمترسانی میکند و چه تعداد ایستگاه در مدار بهرهبرداری قرار دارد؟
در حال حاضر قطار شهری کرج از میدان شهید سلطانی تا محدوده ۴۵ متری گلشهر فعالیت میکند. این مسیر در مجموع ۱۴ ایستگاه دارد که در شرایط فعلی پنج ایستگاه آن در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است. ایستگاه میانجاده نیز تقریباً آماده بهرهبرداری است و مراحل پایانی کار آن در حال انجام است.
*فعالیت قطار شهری کرج چند سال است که ادامه دارد؟
حدود سه سال است که این بخش از قطار شهری کرج به شکل فعلی در حال بهرهبرداری است، اما تا زمانی که تمام ایستگاهها وارد مدار نشوند، میزان استفاده مردم متناسب با ظرفیت واقعی خط نخواهد بود.
*چرا استقبال از مترو شهر کرج در تمام ساعات یکسان نیست؟
بخش مهمی از این مسئله به ناقص بودن خط و محدود بودن ایستگاههای فعال برمیگردد. در ساعات اوج سفر استقبال بیشتر است، اما خارج از ساعات پیک تعداد مسافران کاهش پیدا میکند.
*سرفاصله حرکت قطارها چقدر است؟
در حال حاضر حدود ۳۰ دقیقه است و یکی از مطالبات اصلی مردم نیز کاهش این زمان است.
*برای کاهش سرفاصله چه اقدامی لازم است؟
باید تعداد قطارهای فعال افزایش پیدا کند، اما فقط خرید قطار کافی نیست و زیرساختهای لازم برای گردش و برگشت قطارها نیز باید آماده باشد.
*مشکل انتهای خط چیست؟
در انتهای خط برای برگشت قطارها و جابهجایی آنها نیاز به مسیرهای مناسب مانور و سوزنهای ریلی داریم و بخشی از زمان به دلیل همین فرآیند از دست میرود.
*طول قطارهای فعلی چقدر است؟
طول رام قطار حدود ۱۶۰ متر است و برای گردش چنین قطاری در انتهای خط باید زیرساخت مناسب وجود داشته باشد.
*چند قطار برای کاهش سرفاصله نیاز دارید؟
اگر تعداد قطارها به هشت رام برسد و زیرساختهای لازم نیز فراهم باشد، امکان کاهش قابل توجه سرفاصله وجود دارد.
*سرفاصله به چند دقیقه میرسد؟
میتوانیم سرفاصله را به حدود ۱۵ دقیقه و حتی کمتر از ۱۰ دقیقه برسانیم.
*زمان سفر از میدان شهید سلطانی تا ۴۵ متری گلشهر چقدر است؟
این مسیر با قطار حدود هفت تا هشت دقیقه زمان میبرد.
*همین مسیر با خودرو چقدر طول میکشد؟
در ساعات اوج ترافیک ممکن است حدود ۴۵ دقیقه زمان ببرد.
*ساعت فعالیت مترو تا چه زمانی است؟
در حال حاضر سرویس تا ساعت ۱۹ انجام میشود.
*برنامهای برای افزایش ساعت فعالیت دارید؟
برنامه داریم به صورت آزمایشی ساعت فعالیت را تا ۲۰ افزایش دهیم و میزان استقبال مردم را بررسی کنیم.
*برای اطلاعرسانی زمان حرکت قطارها چه برنامهای دارید؟
در ایستگاهها بنر و اطلاعیه نصب شده و در ایستگاههای صادقیه تا کرج نیز درباره حرکت قطارهای دورن کرج اطلاعرسانی میشود.
*تابلوهای اطلاعرسانی الکترونیکی چه زمانی نصب میشوند؟
برنامه نصب تابلوهای VMS را داریم تا زمان ورود و خروج قطارها برای مسافران مشخص باشد، اما تهیه تجهیزات و هماهنگیهای فنی زمان میبرد.
*ایستگاه میانجاده در چه وضعیتی است؟
ایستگاه میانجاده تقریباً آماده است و موضوع افتتاح آن را به مسئولان مربوطه اعلام کردهایم تا زمان افتتاح مشخص شود.
*چند پلهبرقی در این ایستگاه پیشبینی شده است؟
هشت دستگاه پلهبرقی پیشبینی شده که پنج دستگاه آن نصب شده است.
*آیا برای افتتاح منتظر تکمیل همه تجهیزات میمانید؟
اولویت ما ارائه خدمت به مردم است و میتوان بخشی از تجهیزات را همزمان با بهرهبرداری تکمیل کرد، البته الزامات فنی و ایمنی باید رعایت شود.
*بعد از میانجاده، کدام ایستگاه افتتاح میشود؟
ایستگاه شهید آجرلو در محدوده میدان سپاه در برنامه قرار دارد و تلاش میکنیم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد. بعد از آن نیز ایستگاه دهقانویلا در برنامه قرار دارد.
*آیا شهروندان کرجی شناخت کافی از مترو دارند؟
هنوز بسیاری از مردم نمیدانند متروی کرج چند سال است فعالیت میکند. بعضی شهروندان وقتی برای نخستین بار از مترو استفاده میکنند، از سرعت و سهولت آن تعجب میکنند.
*چگونه میتوان این شناخت را افزایش داد؟
اطلاعرسانی باید بیشتر شود و مردم با مسیرها و ظرفیت مترو آشنا شوند.
میتوان دانشآموزان را برای آشنایی با مترو به ایستگاهها آورد و این فرهنگ را از مقاطع ابتدایی و متوسطه آغاز کرد.
دانشگاهها نیز میتوانند در توسعه فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی نقش داشته باشند، بهخصوص با توسعه ایستگاههای نزدیک مراکز دانشگاهی.
*ایستگاه دانشگاه خوارزمی چه اهمیتی دارد؟
با توجه به برنامه توسعه ایستگاهها، این ایستگاه میتواند در جابهجایی دانشجویان نقش مهمی داشته باشد.
*فاصله متروی کرج با متروی تهران چقدر است؟
فاصله ایستگاه ۴۵ متری گلشهر با ایستگاههای متروی تهران خیلی زیاد نیست و در حد چند صد متر است.
جزئیات اتصال و نحوه مدیریت سفرهای بین دو شبکه نیازمند مطالعات ترافیکی است و دستگاههای مسئول باید درباره آن تصمیمگیری کنند.
*وضعیت دپوی متروی کرج چگونه است؟
تعیین تکلیف زمین دپو یکی از مسائل قدیمی پروژه بود که حدود ۲۰ سال برای آن زمان صرف شده است و به مرحله تحویل و تعیین تکلیف نزدیک شدهایم و بعد از آن باید عملیات تکمیل دپو آغاز شود.
*ساخت دپو چقدر زمان میبرد؟
اگر منابع مالی کافی داشته باشیم، تکمیل آن حداقل حدود دو سال و نیم تا سه سال زمان میبرد.
دپو فقط زمین نیست؛ طراحی، ساخت، تأسیسات، تجهیزات و زیرساختهای فنی باید اجرا و نصب شود.
*مهمترین نیاز متروی کرج چیست؟
تأمین منابع مالی و تکمیل زیرساختها.
*فقط پول مشکل مترو است؟
منابع مالی بسیار مهم است، اما همزمان باید ناوگان، تجهیزات، ایستگاهها، دپو، سیگنالینگ و نیروی انسانی نیز متناسب با توسعه خط تأمین شود.
*خرید قطار اولویت دارد یا تکمیل زیرساخت؟
هر دو باید متناسب با یکدیگر پیش بروند. اگر قطار بخریم اما زیرساخت لازم برای بهرهبرداری از آن آماده نباشد، از ظرفیت قطار استفاده کامل نمیشود.
*آیا متروی کرج ظرفیت افزایش مسافر را دارد؟
ظرفیت خط با شرایط فعلی بیشتر از میزان استفاده فعلی است و با تکمیل ایستگاهها، افزایش ناوگان و کاهش سرفاصله میتوان از این ظرفیت بیشتر استفاده کرد.
*مردم باید منتظر تکمیل کامل خط بمانند؟
خیر، همین بخش فعال نیز میتواند برای سفرهای روزانه مورد استفاده قرار گیرد. هرچه مردم بیشتر از مترو استفاده کنند، ضرورت توسعه آن نیز بیشتر احساس میشود.
*پیام شما به مردم کرج چیست؟
از مردم میخواهم مترو را در سبد سفرهای روزانه خود قرار دهند. مترو سریع، ایمن و کمهزینه است و میتواند بخشی از مشکلات ترافیک و آلودگی شهر را کاهش دهد.
*مطالبه شما از مدیران شهری چیست؟
باید مترو را یک سرمایه بلندمدت برای شهر بدانیم، نه یک هزینه جاری. منابعی که برای توسعه قطار شهری اختصاص پیدا میکند، برای کاهش ترافیک، آلودگی، زمان سفر و افزایش کیفیت زندگی مردم هزینه میشود.
*آینده متروی کرج به چه عواملی وابسته است؟
تکمیل ایستگاهها، تأمین ناوگان، کاهش سرفاصله، ساخت دپو، تأمین تجهیزات و مهمتر از همه تأمین منابع مالی است.
*اگر این موارد محقق شود، چه تغییری ایجاد خواهد شد؟
مترو میتواند سهم بیشتری از سفرهای روزانه مردم را بر عهده بگیرد و به یکی از ارکان اصلی حملونقل عمومی کرج تبدیل شود.
*در یک جمله، راهکار توسعه متروی کرج چیست؟
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی موجود، تأمین منابع مالی، تکمیل زیرساختها و همراه کردن مردم با مترو است.
آنچه از این گفتوگو برمیآید، تصویری دوگانه از قطار شهری کرج است: پروژهای که پس از سالها انتظار برای تملک زمین دپو و تأمین اعتبار، اکنون در آستانه گشایش چند ایستگاه تازه قرار گرفته، اما همزمان با کسری بودجه چند هزار میلیاردی، محدودیت قانونی برای توسعه فراشهری و وابستگی به تجهیزات وارداتی در دوران نوسان ارزی دستوپنجه نرم میکند.
به گفته مدیرعامل این سازمان، آینده این خط ریلی به سیاستگذاریهای کلان دولتی و میزان همراهی شهروندان با این ظرفیت موجود _ که به گفته او بسیاری هنوز از وجودش بیخبرند _ گره خورده است.
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