به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید لوازم منزل در شرایطی که هزینههای روزمره بخش بزرگی از درآمد خانواده را میگیرد، به برنامهریزی دقیقتری نیاز دارد. برای زوجی که زندگی مشترک را شروع میکند، خرید چند وسیله ضروری در یک زمان مطرح است؛ برای خانوادهای دیگر، تعویض یخچال یا ماشین لباسشویی فرسوده فوریت دارد. در هر دو موقعیت، خرید اقساطی زمانی کمککننده است که ابتدا کالای مناسب انتخاب شود و سپس مبلغ بازپرداخت با توان مالی خانواده سنجیده شود.
پیش از بررسی روشهای خرید اقساطی لوازم منزل، فهرست خریدتان را به ترتیب ضرورت بنویسید. مشخص کنید کدام وسیله باید همین حالا تهیه شود، کدام خرید را میتوان چند ماه عقب انداخت و برای هر کالا چه بودجهای دارید. این کار مانع میشود سقف اعتبار در دسترس، بهجای نیاز واقعی خانه، اندازه خرید شما را تعیین کند.
جهیزیه و خانه جدید؛ همه چیز را یکجا نخرید
برای شروع زندگی، یخچال، وسیله پختوپز و ماشین لباسشویی معمولاً زودتر از وسایل تکمیلی موردنیاز هستند. اما حتی در همین گروه ضروری نیز گرانترین مدل لزوماً بهترین انتخاب نیست. ظرفیت یخچال باید با تعداد اعضای خانواده و فضای آشپزخانه هماهنگ باشد. پیش از سفارش، عرض درها، مسیر حمل و فضای باز شدن درِ دستگاه را اندازه بگیرید. در انتخاب لباسشویی نیز ظرفیت دیگ را با حجم لباسهای معمول خانه بسنجید.
وسایلی مانند ماشین ظرفشویی، بعضی لوازم کوچک آشپزخانه یا محصولات سرو و پذیرایی را میتوان بر اساس شیوه زندگی و بودجه در مرحله بعد خرید. خرید مرحلهای بهویژه برای زوجهای جوان مفید است؛ چون اقساط لوازم منزل باید در کنار هزینههایی مانند مسکن، جابهجایی و مخارج روزانه پرداخت شود.
برای نوسازی خانه، اولویتها متفاوت است. اگر یخچال درست کار نمیکند، تعویض آن احتمالاً مهمتر از خرید تلویزیون جدید است. اگر دستگاه قدیمی هنوز نیاز خانواده را برطرف میکند، زمان بیشتری برای مقایسه مدلها دارید. پرسش «این وسیله چه مشکلی را در خانه حل میکند؟» راهنمای خوبی برای تعیین ترتیب خرید است.
مشخصات محصول را با خانه خودتان بسنجید
در انتخاب کالا، فهرست امکانات را به شرایط استفاده ترجمه کنید. برای تلویزیون، اندازه اتاق و فاصله نشستن از صفحه مهم است. برای جاروبرقی، نوع کفپوش، وزن دستگاه و فضای نگهداری آن را بررسی کنید. در خرید مبلمان و فرش، ابعاد اتاق و مسیر رفتوآمد را اندازه بگیرید؛ محصولی که در تصویر مناسب به نظر میرسد، ممکن است در فضای واقعی خانه بیش از حد بزرگ باشد.
پیش از پرداخت، مشخصات فنی، شرایط گارانتی، شیوه تحویل و هزینه نهایی سفارش را هم بخوانید. اگر چند قلم کالا میخرید، بودجه را میان نیازهای خانه تقسیم کنید. گستردگی انتخاب، از لوازم شستوشو و آشپزخانه تا محصولات سرمایشی و گرمایشی، فرش، مبلمان و تجهیزات صوتی و تصویری، به شما امکان میدهد برای هر بخش خانه گزینه متناسب پیدا کنید؛ بدون آنکه همه بودجه را صرف یک دستگاه کنید.
کدام روش اعتباری به شرایط شما میخورد؟
نیاز اعتباری فردی که یک جاروبرقی میخرد با زوجی که چند قلم جهیزیه تهیه میکند یکسان نیست. مدارک و مسیر دریافت اعتبار نیز برای حقوقبگیران، بازنشستگان، کارکنان سازمانها، شاغلان نیروهای مسلح و صاحبان مشاغل آزاد میتواند متفاوت باشد. این گزینهها را بر اساس گروه مخاطب و شیوه بازپرداخت بررسی کنید:
تارا: مسیر خرید اعتباری با دورههای بازپرداخت متفاوت است. پیش از درخواست، نوع طرح، مدت اقساط و مدارک لازم، از جمله چک در طرحهای مربوط، را بررسی کنید.
اسنپپی: برای کاربران واجد شرایط اسنپ، پرداخت خرید در چهار قسط را فراهم میکند؛ قسط اول هنگام خرید پرداخت میشود.
باجتپی: گزینهای برای بررسی خدمات اعتبار خرید بانک تجارت است. امکان استفاده از اعتبار فعال برای سفارش موردنظر باید پیش از خرید استعلام شود.
سیبپی: برای کارکنان سازمانهای طرف قرارداد طراحی شده و اعتبار از مسیر سازمانی فعال میشود.
بتا: از گزینههای مرتبط با بانک رفاه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافتکننده مستمری از این بانک است. مبلغ پیشپرداخت را در محاسبه خود لحاظ کنید.
کالاپی: اعتبار خرید کالای بانک ملی است که برای خرید چند وسیله یا تجهیز خانه قابل بررسی است. دریافت آن به تکمیل مدارک و تأیید اعتبار بستگی دارد.
وایب: از مسیرهای اعتباری مرتبط با حقوقبگیران و بازنشستگان بانک رفاه است. زمان پرداخت قسط اول و مبلغ کل بازپرداخت را بررسی کنید.
نوپی: گزینهای اعتباری مرتبط با بانک ملی است. پیش از انتخاب، شرایط طرح و فعال بودن اعتبار خود را بررسی کنید.
ایوان این تنوع را در اختیار خریداران قرار میدهد تا بتوانند بهجای انتخاب یک شیوه ثابت، گزینههای متناسب با وضعیت خود را مقایسه کنند. جزئیات روز هر روش درصفحه اعتبار و اقساط ایوان قابل بررسی است. تأیید اعتبار برای هیچیک از گروهها خودکار یا همگانی نیست و به شرایط ارائهدهنده و نتیجه بررسی درخواست بستگی دارد.
پیش از ثبت سفارش، هزینه واقعی را حساب کنید
فقط به مبلغ هر قسط نگاه نکنید. قیمت نقدی کالا، پیشپرداخت احتمالی، تعداد اقساط، کارمزد و مجموع مبلغی را که در پایان میپردازید کنار هم بگذارید. اگر چند وسیله میخرید، مجموع اقساط آنها را حساب کنید، نه قسط هر کالا را جداگانه.
برای تعیین مبلغی که واقعاً میتوانید ماهانه پرداخت کنید، هزینههای ثابت مانند مسکن، خوراک و رفتوآمد را از درآمد قابل اتکای خود کم کنید و بخشی را برای مخارج پیشبینینشده کنار بگذارید. صاحبان مشاغل آزاد بهتر است ماههای کمدرآمد را مبنای محاسبه قرار دهند. برای حقوقبگیران و بازنشستگان نیز زمان سررسید قسط نسبت به تاریخ دریافت حقوق اهمیت دارد. اگر مبلغ باقیمانده کافی نیست، انتخاب مدل اقتصادیتر یا خرید مرحلهای تصمیم مناسبتری است.
جمعبندی؛ کالای مناسب، قسط قابل پرداخت
یک خرید خوب با روشن کردن نیاز خانه شروع میشود: چه وسیلهای لازم است، چه اندازه و ویژگیهایی باید داشته باشد و هزینه آن چگونه پرداخت خواهد شد. اعتبار خرید میتواند تهیه لوازم ضروری را آسانتر کند، به شرطی که شرایط آن را کامل بخوانید و بازپرداختش با بودجه ماهانه شما هماهنگ باشد.
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