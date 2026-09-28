یگانه: حریق کارخانه کارتن فرامان ۴ مصدوم برجا گذاشت

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حریق گسترده کارخانه تولید کارتن در شهرک صنعتی فرامان واقع در محور کرمانشاه ـ بیستون، چهار مصدوم بر جای گذاشت و نیروهای عملیاتی هلالاحمر از زمان وقوع حادثه در محل حضور دارند.
وی افزود: این حادثه روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در کارخانه تولید کارتن رخ داد و پس از حضور نیروهای امدادی، اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت مصدومان و پشتیبانی از عملیات انجام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه ادامه داد: یکی از مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه و کمکهای امدادی توسط تیمهای عملیاتی هلالاحمر به بیمارستان منتقل شد و یک مصدوم دیگر نیز بهصورت سرپایی مورد امدادرسانی قرار گرفت.
یگانه تصریح کرد: دو مصدوم دیگر حادثه نیز با اقدام عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و روند امدادرسانی و پشتیبانی در محل حادثه همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به گستردگی حریق گفت: از آغاز عملیات تاکنون ۳۰ نجاتگر هلالاحمر در قالب تیمهای عملیاتی و پشتیبان در این مأموریت بهکارگیری شدهاند و برای پشتیبانی از عملیات نیز ۶ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه خودروی امدادی در محل حضور داشتهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دو تیم واکنش سریع بهعنوان پشتیبان، یک تیم تخصصی توانا و نیروهای عملیاتی شعب کرمانشاه و هرسین در این مأموریت مشارکت دارند و به دلیل تداوم عملیات، نیروهای هلالاحمر به شکل شیفتی در محل مستقر هستند.
یگانه افزود: با توجه به ادامه عملیات اطفای حریق توسط نیروهای آتشنشانی، نیروهای هلالاحمر نیز ضمن حفظ آمادگی عملیاتی، رسیدگی به حادثهدیدگان و پشتیبانی امدادی از روند عملیات را تا زمان نیاز ادامه میدهند.
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