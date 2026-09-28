سیدمحمدمهدی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، طرح «ارمغان مهر» با مشارکت داوطلبان و خیرین در چند شهرستان استان اجرا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان افزود: در شهرستان‌های راسک و سرباز ۵۰۰ کیف و بسته نوشت‌افزار با همراهی خیر نیک‌اندیش تهیه و میان دانش‌آموزان توزیع شد.

وی ادامه داد: در شهرستان سیب و سوران نیز ۲۰۰ پک دفتر و لوازم‌التحریر به ارزش ۲ میلیارد ریال با همت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر تهیه و میان دانش‌آموزان بخش مرکزی این شهرستان توزیع شد.

سجادی با قدردانی از خیرین و داوطلبان مشارکت‌کننده در این طرح گفت: همراهی خیرین و داوطلبان در حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان، جلوه‌ای از همدلی و نوع‌دوستی در جامعه است.