خاموشی زمستانی تابع مصرف است؛ اولویت مدیریت بار با صنایع اصفهان

امین مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر هممیهنان و صنعتگران مصرف را کاهش دهند، ممکن است نیازی به مدیریت مصرف در پاییز و زمستان به شکل تابستان نباشد.
وی ادامه داد: یکی از دلایل احتمال محدودیت، کمبود سوخت است. امیدواریم با تأمین سوخت و آمادهسازی نیروگاهها برای تولید حداکثری، زمستان با تبعات حداقلی سپری شود؛ با این حال در شرایط فعلی ممکن است مدیریت مصرف ابتدا برای صنایع و در صورت لزوم برای بخش خانگی اعمال شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان اصفهان با بیان اینکه برنامهریزی مدیریت مصرف سراسری است و توسط شرکت مدیریت شبکه ابلاغ و اعمال میشود، خاطرنشان کرد: ظرفیتهای نیروگاهی امسال بهویژه تولید پراکنده و تجدیدپذیر به طور عمده خورشیدی افزایش یافته و این روند ادامه دارد.
مقدس افزود: امید است تا پیش از زمستان ظرفیت به حدی برسد که خاموشی ضروری نباشد اما احتمالاً مدیریت مصرف در بخش صنعت لازم خواهد بود و بر اساس شرایط روز تنظیم میشود.
وی درباره بخش خانگی گفت: تلاش میشود در زمستان خاموشی خانگی نداشته باشیم یا به حداقل برسد؛ این موضوع کاملاً به صرفهجویی مردم و صنعتگران بستگی دارد؛ بخش صنعت مشمول مدیریت مصرف خواهد شد و امید است با مصرف بهینه، آن نیز حداقلی باشد.
رایزنی برای تامین حداکثری گاز ۲ نیروگاه برق مجاور اصفهان
مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان درباره وضعیت تامین سوخت نیروگاههای اسلامآباد و شهید منتظری اصفهان اظهار کرد: با محوریت مدیریت بحران استان جلسات مشترکی با حضور شرکت گاز برگزار شده و ادامه دارد تا حداکثر گاز برای نیروگاهها تأمین شود.
مقدس اضافه کرد: پیشبینی میشود سهم گاز این دو نیروگاه که در مجاورت شهر اصفهان هستند تامین شود اما اگر به حد کفایت نرسد؛ ممکن است یکی از تصمیمات استفاده از سوخت دوم باشد که به دلیل ملاحظات زیستمحیطی برای شهر اصفهان، امید است تصمیم صحیح گرفته شود تا این مرحله نیز به نحو احسن سپری شود.
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