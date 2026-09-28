به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران صبح دوشنبه با حضور در انبار آرد شهرستان آمل، روند تأمین، حمل و توزیع آرد در این شهرستان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
جعفری در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت استمرار و نظم در فرآیند تأمین آرد، بر ضرورت جبران تأخیرهای ایجادشده و رفع کاستیهای موجود در روند حمل تأکید کرد.
وی اظهار کرد: حمل آرد باید متناسب با نیاز شهرستان و در زمان تعیینشده انجام شود و پیمانکار موظف است تعهدات خود را بهطور کامل و دقیق اجرا کند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران افزود: هرگونه وقفه در فرآیند حمل میتواند بر روند تأمین و توزیع آرد تأثیر بگذارد و بر همین اساس باید موجودی انبارها بهموقع تأمین شود تا توزیع آرد در شهرستان بدون اختلال ادامه داشته باشد.
جعفری با تأکید بر مسئولیت پیمانکار در اجرای تعهدات قراردادی تصریح کرد: در صورت تداوم کاستیها و تأخیرها، موضوع مطابق ضوابط و تعهدات پیشبینیشده در قرارداد پیگیری خواهد شد.
وی همچنین خواستار همکاری و پیگیری مستمر فرمانداری آمل، نمایندگی غله و پیمانکار حمل برای رفع موانع موجود شد و بر ضرورت هماهنگی میان مجموعههای مرتبط برای جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تأمین و توزیع آرد تأکید کرد.
در پایان این بازدید مقرر شد روند حمل و توزیع آرد در شهرستان آمل با جدیت بیشتری دنبال شود و وضعیت موجودی انبارها و فرآیند تأمین آرد بهصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
نظر شما