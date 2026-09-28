شناسایی ۳ تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه اوپرت مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح دوشنبه در گشت و پایش یگان حفاظت از اراضی مهدیشهر، اظهار داشت: هدف این بازدیدها صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه اوپرت است

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، وضعیت اراضی منطقه مورد بررسی و پایش قرار گرفت و سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد.

مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر، با تأکید بر ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اظهار کرد: گشت‌های نظارتی و پایش اراضی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با موارد تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون برخورد می‌شود.

مشیریان یادآور شد: این اقدامات در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف جلوگیری از تخریب و خرد شدگی اراضی کشاورزی و صیانت از ظرفیت تولید بخش کشاورزی انجام می‌شود.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط و توجه بهره برداران و مالکان اراضی به قوانین و ضوابط مربوط به تغییر کاربری تأکید کرد.