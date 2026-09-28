به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی صبح دوشنبه در یادواره شهدای جنگ رمضان و شهدای ترور پاوه که در محل یادمان شهدای شهر پاوه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان تأکید کرد.

فرماندار پاوه با اشاره به نقش نسل جوان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس، جوانان بسیاری برای دفاع از سرزمین، نظام و ارزش‌های دینی کشور جان خود را فدا کردند و روحیه ایثار و مقاومت در میان مردم طی ۴۷ سال گذشته نیز استمرار داشته است.

وی افزود: شرایط امروز کشور نیز ویژه است و حتی در مقاطعی که جنگ به شکل مستقیم و آشکار جریان ندارد، عرصه‌های مختلف کشور با فشارها و تهدیدهای گوناگون مواجه است؛ بنابراین باید شرایط را به‌درستی شناخت و با حفظ هوشیاری در کنار کشور و نظام ایستادگی کرد.

الماسی با اشاره به نقش نیروهای مسلح و مسئولان در مدیریت شرایط دشوار گفت: نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند و مسئولان نیز در سطوح مختلف با وجود تهدیدها و خطرات، مسیر خدمت و صیانت از منافع کشور را با اراده و استقامت دنبال می‌کنند.

فرماندار پاوه روحیه ایثار و شهادت‌طلبی را از سرمایه‌های مهم کشور دانست و تصریح کرد: جوانانی هستند که با آگاهی از خطرات و حتی احتمال بازنگشتن، برای دفاع از کشور و آرمان‌های خود در میدان حاضر می‌شوند و این فداکاری و ازخودگذشتگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای ملت ایران است.

وی همچنین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل عنوان کرد: مواضع رئیس‌جمهور در این مجمع و طرح صریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی، مورد توجه قرار گرفت و بازتاب گسترده‌ای داشت.

الماسی با تأکید بر اهمیت انسجام داخلی خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و فاصله میان مردم و مسئولان است و نباید اجازه داد اختلاف‌نظرها و حاشیه‌ها به وحدت و همدلی جامعه آسیب وارد کند.

فرماندار پاوه در پایان گفت: عبور از شرایط پیش‌رو نیازمند وحدت، انسجام، هوشیاری و همراهی همه مردم و مسئولان است و با اتکا به همین سرمایه‌ها می‌توان شرایط دشوار را پشت سر گذاشت و آینده‌ای عزتمند برای کشور رقم زد.