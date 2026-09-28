طوفان واترپلوی ایران کره جنوبی را غرق کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی واترپلو ایران در سومین بازی خود از مرحله نخست مسابقات واترپلو بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در ورزشگاه ناگویا جنرال به مصاف تیم کره جنوبی رفت رفت. ملی‌پوشان ایران کوارتر اول را هجومی آغاز کردند و توانستند ۲ امتیاز از حریف پیش بیفتند. کوارتر اول با نتیجه ۴ بر ۴ مساوی به پایان رسید. در کوارتر دوم همه چیز مساوی پیش رفت و در نهایت نیمت اول با ی با نتیجه ۶ بر ۶ مساوی به پایان رسید.



در ابتدای نیمه دوم بازهم این ایران بود که بازی را هجومی آغاز کرد و از حریف پیش افتاد و توانست با نتیجه ۱۲ بر ۸ فاصله امتیازی مطمئنی را برای خود ایجاد کند. در کوارتر چهارم نیز تیم ایران برتر بود و توانست در دفاع بهتر عمل کند. در نهایت این بازی با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ به سود تیم ایران به پایان رسید و ملی‌پوشان کشورمان توانستند از سد تیم قدرتمند کره عبور کنند.



تا به اینجای بازی‌های مرحله نخست تیم‌های چین و ایران در بالای جدول قرار دارند. ولی با توجه به باخت ایران مقابل چین باید بازی دو تیم چین و سنگاپور نیز برگزار شود تا تیم‌های اول و دوم مشخص شوند.



تیم ملی واترپلو ایران در اولین بازی خود مقابل سنگاپور به برتری رسید و در دومین دیدار نتیجه را به چین واگذار کرده بود.



تیم ملی واترپلو ایران با ترکیب مهدی یزدان‌خواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی کریم، امیررضا جلیل‌پور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

