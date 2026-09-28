دو شکست و یک دیدار ناتمام برای تنیس ایران

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مسابقات تنیس تک‌نفره امروز در شرایطی برگزار شد که بارش باران از ابتدای روز برنامه رقابت‌ها را تحت تأثیر قرار داد و باعث تأخیری چهار ساعته در آغاز مسابقات شد. جالب اینجاست که روز گذشته هم همین اتفاق در مسابقات تنیس افتاد.

سه مسابقه تک نفره تنیس تقریبا همزمان بالاخره در هوای ابری ناگویا شروع شدند اما بارش باران دو مسابقه را ناتمام گذاشت.

تنها مسابقه ای که کامل برگزار شد مربوط به رقابت ماندگار فرزامی با جوانا گارلند از چین تایپه بود. فرزامی رقابت را در دو ست متوالی و هر دو با نتیجه یک بر ۶ واگذار کرد.

مشکات‌الزهرا صفی نیز پس از تأخیری طولانی مسابقه خود را در برابر ژانگ شوای از چین آغاز کرد. او ست نخست را با نتیجه ۶ بر یک به حریفش واگذار کرد و در ست دوم نیز چهار بر صفر عقب بود که بارش مجدد باران باعث توقف مسابقه شد.

پس از این وقفه، ادامه دیدار صفی به کورت داخل سالن منتقل شد. نماینده ایران در ادامه نتوانست روند مسابقه را تغییر دهد و ست دوم را نیز با نتیجه ۶ بر صفر واگذار کرد.

بارندگی همچنین دیدار علی یزدانی را متوقف کرد. یزدانی ست نخست را ۶ بر یک واگذار کرده و در ست دوم یک بر ۲ عقب بود که بازی به دلیل بارش باران نیمه‌تمام ماند. هنوز مشخص نیست ادامه بازی یزدانی چه زمانی و در کجا برگزار می شود.