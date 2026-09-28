به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه آتشنشانی و خدمات ایمنی کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تبریک مهرماه، روز ایمنی و آتشنشانی، اظهار کرد: به نمایندگی از آتشنشانیهای استان، مهمترین مشکلات و نیازهای حوزه آتشنشانی، بهویژه در شهرهای کوچک، را مطرح میکنم.
وی با اشاره به کمبود تجهیزات در برخی ایستگاههای آتشنشانی استان افزود: در برخی شهرها امکانات بسیار محدودی وجود دارد؛ بهعنوان نمونه در شهر لیکک تعداد شیلنگها و تجهیزات آتشنشانی بسیار محدود است و در برخی شهرهای دیگر نیز تنها یک خودروی آتشنشانی در اختیار مجموعه قرار دارد.
مدیرعامل آتشنشانی شهرداری یاسوج تصریح کرد: حتی در شهر یاسوج نیز با وجود تلاشهای انجامشده، تجهیزات و امکانات آتشنشانی در تراز ملی قرار ندارد و لازم است برای ارتقای توان عملیاتی مجموعه، حمایت بیشتری صورت گیرد.
رستمی با اشاره به حمایت شهرداری یاسوج از آتشنشانی گفت: سال گذشته مبلغی برای تقویت آتشنشانی اختصاص یافت و امسال نیز این حمایت افزایش پیدا کرده است که امیدواریم روند تأمین اعتبارات و تجهیزات عملیاتی ادامه داشته باشد.
وی همچنین از پرداخت کمکهزینه غذایی به نیروهای آتشنشانی یاسوج خبر داد و گفت: برای نخستین بار این موضوع در مجموعه آتشنشانی یاسوج اجرایی شده و ماهانه مبلغ ۲ میلیون تومان به نیروهای عملیاتی پرداخت میشود.
رستمی افزود: مکاتبات لازم برای افزایش این مبلغ انجام شده و امیدواریم با تصویب و طی مراحل قانونی، از مهرماه حمایت بیشتری از نیروهای عملیاتی آتشنشانی صورت گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت نیروهای عملیاتی آتشنشانی گفت: نیروهای آتشنشانی در سختترین شرایط در میدان حضور دارند و لازم است مدیران و مسئولان ارشد استانی برای بهبود وضعیت معیشتی و تجهیزاتی این نیروها توجه ویژهای داشته باشند.
مدیرعامل آتشنشانی شهرداری یاسوج با اشاره به حوادث بزرگ آتشسوزی در کشور اظهار کرد: در یکی از آتشسوزیهای بزرگ، تعداد زیادی از غرفهها دچار حریق شدند و در حادثه آتشسوزی مصلی یاسوج نیز نیروهای آتشنشانی با وجود محدودیت تجهیزات، با تمام توان پای کار بودند.
رستمی ادامه داد: نیروهای عملیاتی آتشنشانی حتی خارج از زمان شیفت نیز در صورت وقوع حادثه، آمادگی حضور و امدادرسانی دارند و در مواقع ضروری با تمام توان در میدان حاضر میشوند.
وی تأکید کرد: انتظار میرود با توجه به نقش حیاتی آتشنشانان در حفظ جان و مال مردم، موضوع تأمین خودرو، تجهیزات تخصصی، امکانات ایمنی و همچنین تقویت وضعیت معیشتی نیروهای عملیاتی در برنامه جدی مدیریت استان قرار گیرد.
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