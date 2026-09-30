کشورهای منطقه مستقل باشند؛ در سختی دوستانمان را می شناسیم

حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به تحریم‌ هوایی اعمال‌ شده از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی برخی از کشورها با این تحریم‌ها، گفت: ما در سختی‌ها، دوستان خوب خودمان را بهتر می‌شناسیم.

وی افزود: برخی از کشورها هستند که از همسایگان خود حمایت می‌کنند، به قانون پایبند هستند و به ضوابط و روابط اهمیت می‌دهند، در مقابل، برخی کشورها این‌گونه نیستند و پیش از این با آمریکا توافق کرده‌اند و احساس وابستگی، تبعیت و نوکری در برابر آمریکا دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توقع ما به‌ ویژه از کشورهای اسلامی و همسایه این است که این‌گونه رفتار نکنند. البته در این جنگ، یک چیز را به لطف الهی نشان دادیم و آن اینکه آمریکا نمی‌تواند برای کشورهای منطقه، امنیت ایجاد کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیدید که این کشورها پایگاه‌های بسیار مهم خود را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده بودند و ما همان پایگاه‌ها را هدف قرار دادیم و آمریکا هم هیچ کاری نتوانست انجام دهد؛ این موضوع جز ذلت برای آنها چیز دیگری ندارد.

وی تأکید کرد: کشورها نباید این‌گونه باشند؛ باید مستقل باشند و به ضوابط و روابط اهمیت دهند. ما تمایل داریم با همه کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، در ارتباط جدی باشیم، ولی آمریکا از هر جایی بخواهد منافعش را علیه ایران تأمین کند، آنجا را هدف قرار خواهیم داد.

آقاتهرانی بیان کرد: کشورها نباید چنین رویکردی داشته باشند، بلکه باید مستقل باشند و به ضوابط و روابط پایبند باشند. ما خواهان گسترش روابط و تعاملات جدی با همه کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه هستیم، اما هرگاه آمریکا از قلمرو یا امکانات کشوری برای تأمین منافع خود استفاده کند، آن نقطه را هدف قرار خواهیم داد.