ایجاد مسیر سبز برای واردات کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به برگزاری نشست مشترک با حضور رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران و رئیس مجمع عالی واردات، اظهار کرد: در این نشست، الزامات و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل و تسریع تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی، با تأکید بر حفظ الزامات ایمنی و بهداشت مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این نشست، ثبت منبع و ایجاد سازوکاری برای شناسایی و ساماندهی شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان واجد شرایط بود. ثبت منبع، امکان ایجاد سابقه مشخص از تأمین‌کننده، منشأ کالا و مسیر تأمین را فراهم می‌کند و می‌تواند مبنایی برای ارزیابی ریسک و تصمیم‌گیری سریع‌تر در فرآیندهای بعدی باشد.

بهفر ادامه داد: در همین چارچوب، موضوع تدوین فهرست مسیر سبز برای شرکت‌های واجد شرایط مطرح و مورد توافق قرار گرفت تا شرکت‌هایی که از نظر سوابق، مستندات و الزامات تعیین‌شده واجد شرایط هستند، بتوانند از فرآیندهای تسهیل‌شده و متناسب با سطح ریسک استفاده کنند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مفهوم مسیر سبز به معنای حذف کنترل‌های بهداشتی نیست، بلکه هدف، هوشمندسازی و هدفمند کردن کنترل‌ها بر مبنای ریسک است؛ به این معنا که در مورد تأمین‌کنندگان و منابعی که سوابق و مستندات قابل اتکا دارند، فرآیندهای اداری تسریع شود و ظرفیت نظارتی بیشتر بر موارد پرریسک یا فاقد سابقه متمرکز شود.

وی با اشاره به موضوع گواهی‌های بهداشت گفت: در این نشست همچنین درباره تفاهم در زمینه اصالت‌سنجی گواهی‌های بهداشت توافق شد و مقرر شد اتاق بازرگانی در این حوزه مسئولیت مشخصی را بر عهده بگیرد تا فرآیند بررسی اصالت اسناد، با استفاده از سازوکار مشخص و قابل ردیابی، تسهیل و تسریع شود.

بهفر تصریح کرد: اصالت‌سنجی گواهی‌های بهداشت از منظر ایمنی مواد غذایی اهمیت اساسی دارد و تسهیل فرآیند واردات نباید به معنای کاهش سطح اطمینان نسبت به اسناد بهداشتی یا حذف کنترل‌های قانونی باشد. هدف این است که احراز اصالت اسناد در یک فرآیند مشخص، مستند و قابل پیگیری انجام شود.

وی افزود: یکی از الزامات این رویکرد، ایجاد سیستم شفاف برای ارزیابی شرکت‌ها و منابع تأمین است؛ به نحوی که پذیرش یک شرکت یا منبع صرفاً بر اساس ادعا، قرارداد یا مکاتبه انجام نشود و سوابق فعالیت، توانمندی تأمین، منشأ کالا، اعتبار اسناد و الزامات بهداشتی در یک چارچوب مشخص قابل ارزیابی باشد.

بهفر اظهار کرد: در صورت نیاز، بررسی سوابق تأمین‌کنندگان و ارزیابی میدانی ظرفیت و زیرساخت شرکت‌ها نیز می‌تواند در فرآیند احراز صلاحیت مورد استفاده قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات واقعی و قابل استناد انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی، سرعت در تأمین کالاهای اساسی اهمیت ویژه‌ای دارد، اما این سرعت باید از مسیر اصلاح فرآیند، تبادل الکترونیکی اطلاعات، کاهش مراحل غیرضروری، مدیریت ریسک و تقسیم روشن مسئولیت‌ها حاصل شود، نه از طریق حذف الزامات نظارتی. هدف نهایی، ایجاد مسیری کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل ردیابی برای ورود کالاهای اساسی و در عین حال حفظ استانداردهای سلامت و ایمنی غذایی است.