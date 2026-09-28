به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، میر مصطفی جوادی پس از ناکامی در کسب مدال در بازیهای آسیایی گفت: رقابت خیلی سختی بود؛ این دسته وزنی در آسیا رقابتهایش در حد جهانی است. شما رکوردها را ببینید؛ حالا یک ماه دیگر مسابقات جهانی برگزار میشود و شما رکوردها را آنجا مقایسه کنید.
وی گفت: ما شانس مدال برنز و حتی نقره داشتیم و برنامه اصلیمان این بود که در یکضرب نزدیک به رقبا باشیم و در دوضرب به مدال برنز و نقره برسیم. چیزی که در این مسابقه اذیتم کرد، میلههای وزنه اوکازا بود. این میله کاملاً با کل میلههایی که در مسابقات دیگر زده بودم متفاوت بود. یکی از دلایل میتواند این باشد. در نهایت مدال از دستمان پرید. متأسفانه کاری که در یکضرب باید اتفاق میافتاد، انجام نشد و در دوضرب اذیت شدیم.
جوادی که مصدومیت کهنه کمر دارد، در این خصوص هم گفت: من آسیبدیدگی دیسک کمر داشتم. وزنهبرداری را به مدت شش، هفت ماه ترک کرده بودم و این نخستین مسابقه من بعد از مصدومیت بود. نشد طلا بگیریم.
جوادی در پایان گفت: به نظرم هر کسی در آسیا طلا بگیرد، قطعاً در جهانی هم شانس بالایی دارد. در این دسته وزنی رقابت خیلی سنگین است و امیدوارم اتفاقهای خوبی برای وزنهبرداری ایران در مسابقات پیش رو بیفتد.
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