به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از سامانه «هوش مصنوعی در مسیر بازطراحی گردشگری» گفت: سامانه هوشمند مدیریت اطلاعات جاذبههای گردشگری و میراثفرهنگی استان با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و بهروز از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی، صنایعدستی، مراکز اقامتی و پذیرایی و دیگر ظرفیتهای گردشگری طراحی شده است.
وی افزود: مشخصات هر جاذبه، موقعیت جغرافیایی، تصاویر، فیلم، امکانات و مسیرهای دسترسی در این سامانه ثبت میشود تا اطلاعات موردنیاز در اختیار گردشگران قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان سامانه «هوش مصنوعی در مسیر بازطراحی گردشگری» را دومین سامانه طراحیشده برشمرد و گفت: ثبت رضایت گردشگران، توافقها و شکایتها، ارزیابی کیفیت خدمات، ثبت ارزیابیها و اقدامات اصلاحی، گزارشهای آماری و داشبورد مدیریتی از امکانات این سامانه است.
وی «سامانه اداری هوشمند» نیز با هدف پایش و ارزیابی عملکرد و سنجش رضایت مراجعان طراحی شده و گزارشهای مدیریتی و داشبورد جامع، مدیریت منابع انسانی و جمعآوری و تحلیل بازخوردها از جمله قابلیتهای این سامانه به شمار میرود.
اکبری اظهار کرد: راهاندازی این سامانهها میتواند به هوشمندسازی مدیریت گردشگری و میراثفرهنگی استان کمک کند و تجمیع و بهروزرسانی اطلاعات جاذبهها، ظرفیتهای گردشگری و خدمات مرتبط نیز دسترسی منسجمتر به دادهها و استفاده هدفمند از آنها را فراهم میکند.
وی اضافه کرد: ثبت و تحلیل رضایت گردشگران، شکایتها و ارزیابی کیفیت خدمات، امکان پایش منسجمتر بازخوردها و پیگیری اقدامات اصلاحی را فراهم میکند و گزارشها و داشبوردهای مدیریتی را در دسترس مدیران قرار میدهد.
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