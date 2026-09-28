به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات به مسافران اظهار کرد: نظارت مستمر بر عملکرد مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای از اولویت‌های این اداره‌کل است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در استان به بهره‌برداری رسیده است و توسعه این مراکز و ارتقای کیفیت خدمات آن‌ها با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای مسافران دنبال می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به نظارت‌های انجام‌شده در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب و اربعین حسینی گفت: در این مدت عملکرد مجتمع‌های خدمات رفاهی استان با هدف تکریم مردم و افزایش رضایتمندی مسافران به‌طور گسترده بررسی شد.

پرورشی ادامه داد: در پی این نظارت‌ها ۲ مجتمع به مدت یک ماه پلمب شدند و پرونده ۲ مجتمع دیگر نیز در مرحله صدور رای قرار دارد و مجتمع‌هایی که نواقص خود را در مهلت تعیین‌شده برطرف نکنند با برخورد قانونی از جمله لغو مجوز فعالیت مواجه خواهند شد.

وی از مردم خواست نظرات، پیشنهادها و شکایت‌های خود درباره مجتمع‌های خدمات رفاهی و دیگر خدمات جاده‌ای را از طریق سامانه ۱۴۱ با اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در میان بگذارند.

پرورشی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و گزارش به‌موقع مشکلات به بهبود خدمات‌رسانی، افزایش رضایتمندی مسافران و اثربخشی نظارت‌ها کمک می‌کند.