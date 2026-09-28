  1. استانها
  2. همدان
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

پلمب ۲ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در همدان

پلمب ۲ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در همدان

همدان-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان از پلمب ۲ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی به مدت یک ماه خبر داد و گفت: پرونده ۲ مجتمع دیگر نیز در مرحله صدور رأی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات به مسافران اظهار کرد: نظارت مستمر بر عملکرد مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای از اولویت‌های این اداره‌کل است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در استان به بهره‌برداری رسیده است و توسعه این مراکز و ارتقای کیفیت خدمات آن‌ها با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای مسافران دنبال می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به نظارت‌های انجام‌شده در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب و اربعین حسینی گفت: در این مدت عملکرد مجتمع‌های خدمات رفاهی استان با هدف تکریم مردم و افزایش رضایتمندی مسافران به‌طور گسترده بررسی شد.

پرورشی ادامه داد: در پی این نظارت‌ها ۲ مجتمع به مدت یک ماه پلمب شدند و پرونده ۲ مجتمع دیگر نیز در مرحله صدور رای قرار دارد و مجتمع‌هایی که نواقص خود را در مهلت تعیین‌شده برطرف نکنند با برخورد قانونی از جمله لغو مجوز فعالیت مواجه خواهند شد.

وی از مردم خواست نظرات، پیشنهادها و شکایت‌های خود درباره مجتمع‌های خدمات رفاهی و دیگر خدمات جاده‌ای را از طریق سامانه ۱۴۱ با اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در میان بگذارند.

پرورشی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و گزارش به‌موقع مشکلات به بهبود خدمات‌رسانی، افزایش رضایتمندی مسافران و اثربخشی نظارت‌ها کمک می‌کند.

کد مطلب 6960243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها