امیری: ریشه توان دفاعی امروز ایران در هشت سال دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح سه شنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان فارس در شیراز، دفاع مقدس را یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران دانست و گفت: هشت سال دفاع مقدس تنها یک دوره جنگ نظامی نبود، بلکه تجربهای بود که ایثار، فداکاری، گذشت و تابآوری را به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل کرد.
وی با اشاره به تداوم آثار این دوران در عرصه دفاعی و اجتماعی کشور افزود: بخشی از توانمندیهای دفاعی امروز جمهوری اسلامی ایران در تجربهای ریشه دارد که از دوران دفاع مقدس آغاز شد؛ دورهای که کشور با محدودیتهای گسترده در تأمین تجهیزات و مهمات مواجه بود، اما با اتکا به نیروهای داخلی و حضور مردم توانست در برابر دشمن مقاومت کند.
استاندار فارس با اشاره به شرایط آغاز جنگ تحمیلی گفت: ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، رژیم بعث عراق با حمله به فرودگاهها، زیرساختها و نقاط مختلف کشور، جنگی گسترده را علیه ایران آغاز کرد؛ این حمله در شرایطی صورت گرفت که کشور همچنان با پیامدهای دوران پس از انقلاب مواجه بود و بخشی از نیروهای نظامی نیز درگیر مقابله با جریانهای ضدانقلاب بودند.
امیری ادامه داد: دفاع مقدس صرفاً مقابله با ارتش بعث عراق نبود، بلکه کشورهای مختلف تجهیزات و امکانات نظامی در اختیار رژیم بعث قرار دادند و ایران در یک نبرد گسترده با پشتیبانی خارجی از دشمن مواجه شد.
وی حضور گسترده مردم در کنار نیروهای مسلح را از عوامل مهم مقاومت کشور در این دوران دانست و گفت: ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی و مردم در کنار یکدیگر در دفاع از کشور نقشآفرینی کردند و اگر بسیج مردمی شکل نمیگرفت، سرنوشت جنگ میتوانست متفاوت باشد.
از حفظ تمامیت ارضی تا شکلگیری توان دفاعی
استاندار فارس با اشاره به سابقه جنگهای ایران در دورههای مختلف تاریخی بیان کرد: در بسیاری از جنگهای پیش از دفاع مقدس، بخشهایی از سرزمین ایران از کشور جدا شد، اما در هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرفت و رژیم بعث عراق با وجود برخورداری از تجهیزات گسترده نظامی، در برابر مقاومت مردم ایران شکست خورد.
وی افزود: نتیجه دفاع مقدس تنها حفظ تمامیت ارضی کشور نبود، بلکه ایران در جریان این جنگ، مسیر دستیابی به توانمندیهای دفاعی و نظامی داخلی را نیز آغاز کرد.
امیری با اشاره به نقش جوانان در این روند گفت: در دوران دفاع مقدس به جوانان اعتماد شد و افرادی مانند شهید همت در سنین جوانی مسئولیتهای مهم فرماندهی را بر عهده گرفتند. شهید تهرانیمقدم نیز بخش مهمی از مسیر توسعه توان موشکی کشور را از همان دوران آغاز کرد.
وی ادامه داد: کشوری که در دوران دفاع مقدس برای تأمین موشک، خمپاره و مهمات با دشواریهای جدی مواجه بود، امروز در حوزه دفاعی به توانمندی قابل توجهی دست یافته است.
استاندار فارس با اشاره به توانمندیهای موشکی کشور اظهار کرد: موشکهایی که امروز مورد استفاده قرار میگیرند از دقت بالایی برخوردارند و توانمندیهای دفاعی کشور به تجهیزاتی که تاکنون به کار گرفته شده محدود نمیشود.
تابآوری اجتماعی؛ میراث هشت سال دفاع مقدس
امیری با بیان اینکه آثار دفاع مقدس به میدان جنگ محدود نمانده است، گفت: یکی از مهمترین میراثهای این دوران، ایجاد فرهنگ ایثار، فداکاری، جهاد و نوعدوستی و همچنین افزایش تابآوری اجتماعی بود.
وی افزود: دفاع مقدس ادبیات حماسی جامعه ایران را نیز تغییر داد؛ پیش از آن بسیاری از مفاهیم حماسی در قالب داستان و افسانه روایت میشد، اما در هشت سال دفاع مقدس مردم این مفاهیم را در میدان عمل تجربه کردند.
استاندار فارس با اشاره به استمرار این فرهنگ در شرایط بحرانی اظهار کرد: زمانی که کشور با تهدید مواجه میشود، مردم به صورت خودجوش در مساجد و پایگاههای اجتماعی حضور پیدا میکنند و هر فرد به اندازه توان خود در پشتیبانی از نیروهای مسلح و دفاع از کشور مشارکت دارد.
امیری مساجد را از کانونهای مهم همبستگی اجتماعی در چنین شرایطی دانست و گفت: جمعآوری کمک، تهیه امکانات و پشتیبانیهای مختلف از جمله اقداماتی است که با حضور مردم انجام میشود و مساجد نیز به محل اجتماع، تبادل اخبار و تقویت انسجام اجتماعی تبدیل میشوند.
وی همچنین به تجربه شخصی خود از دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در عملیات والفجر ۱۰ در کنار سردار قنبری حضور داشتم و به عنوان دیدهبان فعالیت میکردم. در آن دوران حتی در تأمین جیره غذایی نیز با کمبود مواجه بودیم و نیروها شرایط دشواری را پشت سر میگذاشتند.
استاندار فارس تأکید کرد: مقایسه شرایط آن دوران با وضعیت امروز، تحول ایجادشده در توان دفاعی کشور را نشان میدهد.
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